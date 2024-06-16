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Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения - РИА Новости, 16.06.2024
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02:15 16.06.2024 (обновлено: 10:02 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/kharris-1953186902.html
Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения
Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения - РИА Новости, 16.06.2024
Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения
Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии, который завершится только в воскресенье, и вылетела в Вашингтон, сообщила в соцсети X... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T02:15
2024-06-16T10:02
в мире
украина
сша
швейцария
камала харрис
джейк салливан
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии, который завершится только в воскресенье, и вылетела в Вашингтон, сообщила в соцсети X журналистка Bloomberg Акайла Гарднер."Отвечая на вопрос (журналиста New York Times — Прим. ред.) Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: "Это было хорошо, очень хорошо". Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон", — написала Гарднер, сопроводив пост фотографией вице-президента, поднимающейся на борт самолета.Как отметила газета New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию "всего на несколько часов", после чего запланировано ее возвращение в США. По информации Белого дома, вице-президент намеревалась покинуть саммит после ужина лидеров в субботу вечером, вместо нее участие в мероприятиях примет советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Советник утверждает, что Харрис — "не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия" саммита.Во время встречи с Владимиром Зеленским в Швейцарии Харрис объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора Украины, а также на удовлетворение ее гуманитарных нужд и поддержание безопасности.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html
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в мире, украина, сша, швейцария, камала харрис, джейк салливан, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Швейцария, Камала Харрис, Джейк Салливан, Владимир Зеленский
Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии

© AFP 2024 / MICHAEL BUHOLZERВице-президент США Камала Харрис прибыла на конференцию по Украине
Вице-президент США Камала Харрис прибыла на конференцию по Украине - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AFP 2024 / MICHAEL BUHOLZER
Вице-президент США Камала Харрис прибыла на конференцию по Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии, который завершится только в воскресенье, и вылетела в Вашингтон, сообщила в соцсети X журналистка Bloomberg Акайла Гарднер.
"Отвечая на вопрос (журналиста New York Times — Прим. ред.) Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: "Это было хорошо, очень хорошо". Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон", — написала Гарднер, сопроводив пост фотографией вице-президента, поднимающейся на борт самолета.
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Как отметила газета New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию "всего на несколько часов", после чего запланировано ее возвращение в США. По информации Белого дома, вице-президент намеревалась покинуть саммит после ужина лидеров в субботу вечером, вместо нее участие в мероприятиях примет советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Советник утверждает, что Харрис — "не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия" саммита.
Во время встречи с Владимиром Зеленским в Швейцарии Харрис объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора Украины, а также на удовлетворение ее гуманитарных нужд и поддержание безопасности.
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Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.
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