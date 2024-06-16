https://ria.ru/20240616/kharris-1953186902.html

Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения - РИА Новости, 16.06.2024

Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии, который завершится только в воскресенье, и вылетела в Вашингтон, сообщила в соцсети X... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T02:15

2024-06-16T02:15

2024-06-16T10:02

в мире

украина

сша

швейцария

камала харрис

джейк салливан

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953188523_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5248734770847ece2a7c9da5784ba785.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии, который завершится только в воскресенье, и вылетела в Вашингтон, сообщила в соцсети X журналистка Bloomberg Акайла Гарднер."Отвечая на вопрос (журналиста New York Times — Прим. ред.) Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: "Это было хорошо, очень хорошо". Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон", — написала Гарднер, сопроводив пост фотографией вице-президента, поднимающейся на борт самолета.Как отметила газета New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию "всего на несколько часов", после чего запланировано ее возвращение в США. По информации Белого дома, вице-президент намеревалась покинуть саммит после ужина лидеров в субботу вечером, вместо нее участие в мероприятиях примет советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Советник утверждает, что Харрис — "не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия" саммита.Во время встречи с Владимиром Зеленским в Швейцарии Харрис объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора Украины, а также на удовлетворение ее гуманитарных нужд и поддержание безопасности.Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html

https://ria.ru/20240616/kharris-1953190707.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

украина

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, швейцария, камала харрис, джейк салливан, владимир зеленский