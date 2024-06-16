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Семь стран отказались подписывать декларацию конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 16.06.2024 (обновлено: 14:59 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/konferentsii-1953241244.html
Семь стран отказались подписывать декларацию конференции по Украине
Семь стран отказались подписывать декларацию конференции по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Семь стран отказались подписывать декларацию конференции по Украине
Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:51
2024-06-16T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
армения
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн – РИА Новости. Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.Ранее в воскресение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, все принципиальные позиции Киева учтены.Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 80 стран из 92 присутствующих, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его.Конференция по Украине проходит в эти выходные на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. Участие в ней принимают 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники мероприятия, например вице-президент США Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы разрешения украинского конфликта без участия Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, украина, армения
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Армения
Семь стран отказались подписывать декларацию конференции по Украине

Армения и еще 6 стран отказались подписать декларацию конференции по Украине

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн – РИА Новости. Страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
Ранее в воскресение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, все принципиальные позиции Киева учтены.
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 80 стран из 92 присутствующих, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его.
Конференция по Украине проходит в эти выходные на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. Участие в ней принимают 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники мероприятия, например вице-президент США Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заявили, что искать способы разрешения украинского конфликта без участия Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на конференции по Украине в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАрмения
 
 
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