Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине
Трамп пообещал разобраться с огромными траншами Украине при победе на выборах
© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
Выступая перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов.
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"Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.
Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.
Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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