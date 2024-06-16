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Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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02:11 16.06.2024 (обновлено: 07:45 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/tramp-1953186710.html
Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине
Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T02:11
2024-06-16T07:45
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства.Выступая перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов."Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html
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в мире, сша, украина, детройт, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Детройт, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Трамп пообещал разобраться с огромными траншами Украине при победе на выборах

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
Выступая перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов.
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена
Вчера, 16:22
«
"Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.
Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.
Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
21 января, 07:26
 
В миреСШАУкраинаДетройтДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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