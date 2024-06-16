https://ria.ru/20240616/tramp-1953186710.html

Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T02:11

2024-06-16T02:11

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства.Выступая перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов."Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html

https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html

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в мире, сша, украина, детройт, дональд трамп, владимир зеленский