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Власти рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Благовещенске
Власти рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 16.06.2024
Власти рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Благовещенске
Один пострадавший в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске подросток остаётся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:21
2024-06-16T15:21
2024-06-16T15:21
происшествия
здоровье - общество
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дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Один пострадавший в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске подросток остаётся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает минздрав Приамурья. "Из четырех пострадавших в ДТП на улице Василенко в реанимации остается один – мальчик 14 лет. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. По его лечению амурские специалисты консультируются с федеральными клиниками, добавили в ведомстве. В ДТП на улице Василенко в пятницу на месте погибли трое человек. Из шестерых пострадавших, доставленных после аварии в медучреждение - двое позже скончались в больнице. В субботу и воскресенье девушку 19 лет, мальчика 14 лет, а также женщину 32 лет перевели из реанимации в отделения травматологии, они находятся под наблюдением врачей. По данным УМВД региона, предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
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происшествия, здоровье - общество, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Здоровье - Общество, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Власти рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Благовещенске
Минздрав: пострадавший в ДТП в Благовещенске подросток остается в реанимации
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Один пострадавший в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске подросток остаётся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает минздрав Приамурья.
"Из четырех пострадавших в ДТП на улице Василенко в реанимации остается один – мальчик 14 лет. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
По его лечению амурские специалисты консультируются с федеральными клиниками, добавили в ведомстве.
В ДТП на улице Василенко в пятницу на месте погибли трое человек. Из шестерых пострадавших, доставленных после аварии в медучреждение - двое позже скончались в больнице. В субботу и воскресенье девушку 19 лет, мальчика 14 лет, а также женщину 32 лет перевели из реанимации в отделения травматологии, они находятся под наблюдением врачей.
По данным УМВД региона, предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.