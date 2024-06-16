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В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие - РИА Новости, 16.06.2024
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие
Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:37
2024-06-16T14:37
2024-06-16T14:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло около 04.10 у дома 85 по Приморскому проспекту. "Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли", - говорится в сообщении. Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавшего водителя.
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие
В Петербурге Audi вылетел с дороги в столб и загорелся, погибли 3 человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 04.10 у дома 85 по Приморскому проспекту.
"Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавшего водителя.