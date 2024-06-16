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В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие - РИА Новости, 16.06.2024

В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:37

2024-06-16T14:37

2024-06-16T14:40

происшествия

авто

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло около 04.10 у дома 85 по Приморскому проспекту. "Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли", - говорится в сообщении. Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавшего водителя.

https://ria.ru/20240301/dtp-1930616608.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область