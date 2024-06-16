Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 16.06.2024 (обновлено: 14:40 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие - РИА Новости, 16.06.2024
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие
Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:37
2024-06-16T14:40
происшествия
авто
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953240110_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_374d920f859aa64ab1de98322d193a0d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло около 04.10 у дома 85 по Приморскому проспекту. "Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли", - говорится в сообщении. Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавшего водителя.
https://ria.ru/20240301/dtp-1930616608.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953240110_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc3eb00e36bca86c152af2accd74e396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

В Петербурге Audi вылетел с дороги в столб и загорелся, погибли 3 человека

© Фото : пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 04.10 у дома 85 по Приморскому проспекту.
"Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавшего водителя.
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей
1 марта, 23:57
 
ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала