https://ria.ru/20240615/plan-1953060744.html

Путин озвучил предложение для мира на Украине

Путин озвучил предложение для мира на Украине - РИА Новости, 15.06.2024

Путин озвучил предложение для мира на Украине

Президент Владимир Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T04:03

2024-06-15T04:03

2024-06-15T04:07

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО."Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему... эти условия очень простые — украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, со всей территории этих регионов", — заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД.Как только в Киеве выразят готовности пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент.Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины."Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", — сказал глава государства.Использовать инициативуМосква будет использовать новую инициативу Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и другими странами мирового большинства, которые также ранее предлагали свои варианты урегулирования украинского вопроса, сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи президента с руководством дипведомства."Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует", — добавил Лавров.Москва рассчитывает, что предложения по переговорам с Украиной, озвученные Путиным, будут рассмотрены в ближайшее время, заявил в свою очередь помощник президента Юрий Ушаков.Реакция Запада и УкраиныГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Шеф Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что президент России Владимир Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который первым с украинской стороны прокомментировал инициативу Путина, отверг предложения, заявив, что эта инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.Сам Владимир Зеленский также отверг условия, предложенные президентом России, назвав их ультиматумом.Предсказуемая реакцияВладимиру Путину доложено о реакции Киева и Запада на его инициативу по урегулированию украинского конфликта, он назвал ее предсказуемой, сообщил позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он (Путин — Прим. Ред.) сказал, что это достаточно предсказуемо", - добавил пресс-секретарь.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России заявила, что таким образом украинцев лишают реального шанса на мир."А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", — сказала Захарова.

https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html

https://ria.ru/20240614/bekker-1953029611.html

https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html

https://ria.ru/20240614/urok-1953017030.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, нато, министерство обороны сша