https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953051076.html

В Швейцарии открывается конференция по Украине

В Швейцарии открывается конференция по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

В Швейцарии открывается конференция по Украине

Так называемая конференция "по вопросам мира на Украине" открывается 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток с участием представителей 92 государств и РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:34

2024-06-15T00:34

2024-06-15T01:01

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ЛЮЦЕРН, 15 июн – РИА Новости. Так называемая конференция "по вопросам мира на Украине" открывается 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток с участием представителей 92 государств и восьми международных организаций, но без участия России и даже без обсуждения вопроса о прекращении огня. Не потерять Украину То, что вначале было задумано как саммит глав государств с участием широкого круга стран, будет идти два дня. Однако масштабные задумки организаторов не задались с самого начала: многие крупные и принципиально важные игроки либо вовсе отказались от участия, либо воздержались от представительства на высшем уровне. Отказы пошли, как только стало понятно, что российского присутствия там не предвидится. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис объяснил это решение тем, что оно было принято "для того, чтобы не потерять участие Украины". Москва в свою очередь сразу заявила, что, с одной стороны, Швейцария как площадка дискредитировала себя, заняв одну из сторон конфликта, а с другой, что у Вашингтона и Брюсселя нет явной готовности содействовать поиску переговорных решений, равно как и нет намерения учитывать текущие реалии "на земле", а также законные интересы России. Переговоры на основе односторонних ультиматумов в Москве вести были не готовы. В итоге на это собрание не приедет даже президент США Джо Байден, он за несколько дней до этого виделся с Владимиром Зеленским на встрече "большой семерки" в Италии. Не получилось у Берна привлечь на высоком уровне и страны, которые не разделяют западный подход "войны до последнего украинца" и занимают пророссийскую или нейтральную позицию. Так, на встрече вообще не будут представлены один из главных игроков – Китай. Не приедет генсек ООН Антониу Гутерреш, который сослался на "занятость". Бразилия и ЮАР будут представлены послами в Швейцарии. Не будет Египта, Алжира, Нигерии, Нигера, Чада, Пакистана, Ирана, Кувейта, Омана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Боливии, Парагвая и других. Несмотря на это, все же набралось 92 государства, половина из которых - из Европы, а также восемь международных организаций, включая ООН, ЕС и Совет Европы. В общей сложности свое участие подтвердили 57 глав государств и правительств. При этом список участников был опубликован на сайте правительства Швейцарии в последний момент: буквально накануне конференции. Экс-премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с РИА Новости хорошо описал сложившуюся ситуацию, указав, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной. Тем не менее швейцарские представители с января, когда было объявлено о конференции, заявляют, что никакое решение по Украине невозможно без России и что участники этой первой конференции обсудят способы вовлечения Москвы в процесс. Предложение мираНакануне открытия конференции президент России Владимир Путин озвучил новое мирное предложение, согласно которому Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Предложение было немедленно отвергнуто Зеленским. О неприемлемости такого варианта заявили и в США. А мир и не нуженОднако повестка конференции по Украине вообще не предусматривает обсуждения условий прекращения огня и установления мира. Из-за критики со стороны стран глобального юга так называемой "формулы Зеленского" Украина и Швейцария исключили территориальные вопросы из обсуждения, как и вопросы прекращения огня. Таким образом, тема возвращения к границам 1991 года или даже ко времени перед началом СВО в повестке не значится. Официально участники обсудят только три пункта из десяти: обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриацию детей, в "похищении" которых Киев обвиняет Россию, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности. При этом процессы обмена военнопленными и так идут, детей, вывезенных в свое время из-под обстрелов ВСУ, возвращают с соблюдением необходимых процедур, а с точки зрения ядерной безопасности ключевым сейчас является вопрос ударов Украины по территории ЗАЭС. Однако, как отметил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, после оглашения Путиным мирного предложения у США, Европы и "вменяемой части украинского общества" есть шанс обсудить реальные пути выхода из кризиса. Без этого, как ранее заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин, "встреча на горе Бюргеншток обернется громкой, но пустой пиар-акцией, бессмысленной тратой денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования".

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https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950484871.html

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952989565.html

https://ria.ru/20240610/konferentsiyu-1951971247.html

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