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"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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09:32 15.06.2024 (обновлено: 17:37 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/forbes-1953077174.html
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине - РИА Новости, 15.06.2024
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине
Украинские военные до сих пор держат необходимые для них истребители на уязвимом для российских сил аэродроме Долгинцево, пожаловался обозреватель Дэвид Экс в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:32
2024-06-15T17:37
в мире
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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политика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные до сих пор держат необходимые для них истребители на уязвимом для российских сил аэродроме Долгинцево, пожаловался обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.&quot;Но какое у украинских Воздушных сил оправдание тому, что во вторник или незадолго до этого &quot;Ланцет&quot; ударил по явно пригодному для полетов Су-25? На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из &quot;Ланцетов&quot; устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски. Нет никаких признаков того, что этот &quot;Сухой&quot; был приманкой&quot;, — написал Экс.Как указал обозреватель, российские военные уже и ранее несколько раз наносили удары по украинским самолетам на аэродроме Долгинцево, но украинцы продолжают размещать на нем важные для них единицы воздушной техники.Во вторник Минобороны России показало видео уничтожения самолета Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет".
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
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Кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Самолет был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет."
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в мире, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, forbes, су-25, политика
В мире, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Forbes, Су-25, Политика
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине

Forbes: Украина до сих про держит истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские военные до сих пор держат необходимые для них истребители на уязвимом для российских сил аэродроме Долгинцево, пожаловался обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«

"Но какое у украинских Воздушных сил оправдание тому, что во вторник или незадолго до этого "Ланцет" ударил по явно пригодному для полетов Су-25? На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски. Нет никаких признаков того, что этот "Сухой" был приманкой", — написал Экс.

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Как указал обозреватель, российские военные уже и ранее несколько раз наносили удары по украинским самолетам на аэродроме Долгинцево, но украинцы продолжают размещать на нем важные для них единицы воздушной техники.
Во вторник Минобороны России показало видео уничтожения самолета Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет".
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