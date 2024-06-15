https://ria.ru/20240615/delo-1953166178.html

СК завел дело после отравления десяти человек в Москве

СК завел дело после отравления десяти человек в Москве - РИА Новости, 15.06.2024

СК завел дело после отравления десяти человек в Москве

Следователи завели уголовное дело после того, как десять человек в Москве попали в больницы с ботулизмом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:45

2024-06-15T20:45

2024-06-15T21:10

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как десять человек в Москве попали в больницы с ботулизмом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК."Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в публикации.Сейчас сотрудники ведомства обыскивают места продажи продукции. Кроме того, СК и Роспотребнадзор изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли ее. Готовятся материалы для назначения экспертиз, в том числе по контролю и качеству продукции.Ранее в субботу СМИ сообщили, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.Позднее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот "Салата лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество