https://ria.ru/20240614/valyuta-1952848438.html

Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм

Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм

Эксперты рассказали, как расширение антироссийских санкций и временная приостановка торгов на рынках валюты и драгметаллов Мосбиржи с 14 июня повлияют на... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:52

2024-06-14T12:52

2024-06-14T12:52

туризм

новости - туризм

артур мурадян

московская биржа

ассоциация туроператоров россии (атор)

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как расширение антироссийских санкций и временная приостановка торгов на рынках валюты и драгметаллов Мосбиржи с 14 июня повлияют на туристов, сообщает АТОР.Турбизнес в целом был готов к прекращению торгов долларами и евро на Мосбирже, отмечают аналитики ассоциации. Потому катастрофических последствий не предвидится.Туроператоры будут чаще расплачиваться с поставщиками в национальных валютах, отмечает вице-президент АТОР и гендиректор Space Travel Артур Мурадян."Санкции против российских финансовых организаций начались не сегодня и возможности оплаты в долларах сокращались постепенно, — говорит он. — Для развития бизнеса важен устойчивый курс, его резких колебаний эксперты не ожидают, полагая, напротив, что "реакция ЦБ будет последовательной".Крупнейшие российские банки также утверждают, что на потребителях новация не отражается."Новые ограничения, введенные США в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в ВТБ Онлайн и офисах. Средства на счетах и депозитах надежно защищены", – объяснили в ВТБ.С аналогичным заявлением выступил и Сбербанк. "Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности", — говорится на сайте кредитной организации.Что касается сообщений об ажиотажном спросе на валюту в обменниках, Мурадян говорит, что ситуация стабилизируется через два-три дня.Кроме того, эксперт предлагает туристам обратить внимание на возможность покупки других валют."Никто не мешает путешественникам приобретать юани или дирхамы ОАЭ, которые свободно конвертируются в разных странах. Просто мы привыкли летать с евро или долларами, но в других государствах спокойно меняют и эти валюты. Кстати, в московских обменниках есть даже баты для поездок в Таиланд", – сказал Мурадян.

https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, артур мурадян, московская биржа, ассоциация туроператоров россии (атор), сбербанк россии, санкции в отношении россии