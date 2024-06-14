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Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм - РИА Новости, 14.06.2024
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Туризм
 
12:52 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/valyuta-1952848438.html
Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм
Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм - РИА Новости, 14.06.2024
Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм
Эксперты рассказали, как расширение антироссийских санкций и временная приостановка торгов на рынках валюты и драгметаллов Мосбиржи с 14 июня повлияют на... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:52
2024-06-14T12:52
туризм
новости - туризм
артур мурадян
московская биржа
ассоциация туроператоров россии (атор)
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как расширение антироссийских санкций и временная приостановка торгов на рынках валюты и драгметаллов Мосбиржи с 14 июня повлияют на туристов, сообщает АТОР.Турбизнес в целом был готов к прекращению торгов долларами и евро на Мосбирже, отмечают аналитики ассоциации. Потому катастрофических последствий не предвидится.Туроператоры будут чаще расплачиваться с поставщиками в национальных валютах, отмечает вице-президент АТОР и гендиректор Space Travel Артур Мурадян."Санкции против российских финансовых организаций начались не сегодня и возможности оплаты в долларах сокращались постепенно, — говорит он. — Для развития бизнеса важен устойчивый курс, его резких колебаний эксперты не ожидают, полагая, напротив, что "реакция ЦБ будет последовательной".Крупнейшие российские банки также утверждают, что на потребителях новация не отражается."Новые ограничения, введенные США в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в ВТБ Онлайн и офисах. Средства на счетах и депозитах надежно защищены", – объяснили в ВТБ.С аналогичным заявлением выступил и Сбербанк. "Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности", — говорится на сайте кредитной организации.Что касается сообщений об ажиотажном спросе на валюту в обменниках, Мурадян говорит, что ситуация стабилизируется через два-три дня.Кроме того, эксперт предлагает туристам обратить внимание на возможность покупки других валют."Никто не мешает путешественникам приобретать юани или дирхамы ОАЭ, которые свободно конвертируются в разных странах. Просто мы привыкли летать с евро или долларами, но в других государствах спокойно меняют и эти валюты. Кстати, в московских обменниках есть даже баты для поездок в Таиланд", – сказал Мурадян.
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новости - туризм, артур мурадян, московская биржа, ассоциация туроператоров россии (атор), сбербанк россии, санкции в отношении россии
Туризм, Новости - Туризм, Артур Мурадян, Московская биржа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Сбербанк России, Санкции в отношении России
Эксперты рассказали, как новые антироссийские санкции изменят туризм

Эксперты АТОР советуют туристам покупать юани и дирхамы вместо долларов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как расширение антироссийских санкций и временная приостановка торгов на рынках валюты и драгметаллов Мосбиржи с 14 июня повлияют на туристов, сообщает АТОР.
Турбизнес в целом был готов к прекращению торгов долларами и евро на Мосбирже, отмечают аналитики ассоциации. Потому катастрофических последствий не предвидится.
Туроператоры будут чаще расплачиваться с поставщиками в национальных валютах, отмечает вице-президент АТОР и гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
"Санкции против российских финансовых организаций начались не сегодня и возможности оплаты в долларах сокращались постепенно, — говорит он. — Для развития бизнеса важен устойчивый курс, его резких колебаний эксперты не ожидают, полагая, напротив, что "реакция ЦБ будет последовательной".
Крупнейшие российские банки также утверждают, что на потребителях новация не отражается.
"Новые ограничения, введенные США в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в ВТБ Онлайн и офисах. Средства на счетах и депозитах надежно защищены", – объяснили в ВТБ.
С аналогичным заявлением выступил и Сбербанк. "Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности", — говорится на сайте кредитной организации.
Что касается сообщений об ажиотажном спросе на валюту в обменниках, Мурадян говорит, что ситуация стабилизируется через два-три дня.
Кроме того, эксперт предлагает туристам обратить внимание на возможность покупки других валют.
"Никто не мешает путешественникам приобретать юани или дирхамы ОАЭ, которые свободно конвертируются в разных странах. Просто мы привыкли летать с евро или долларами, но в других государствах спокойно меняют и эти валюты. Кстати, в московских обменниках есть даже баты для поездок в Таиланд", – сказал Мурадян.
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ТуризмНовости - ТуризмАртур МурадянМосковская биржаАссоциация туроператоров России (АТОР)Сбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
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