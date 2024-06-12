https://ria.ru/20240612/sberbank-1952430565.html
Сбербанк заявил, что новые санкции США не повлияют на его работу
Сбербанк заявил, что новые санкции США не повлияют на его работу - РИА Новости, 12.06.2024
Сбербанк заявил, что новые санкции США не повлияют на его работу
Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России: валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении и в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T20:19
2024-06-12T20:19
2024-06-12T20:50
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России: валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении и в офисах банка, при этом принципиальных изменений в работе зарубежных подразделений банк не ждет, говорится в сообщении кредитной организации.США ранее в среду расширили санкции в отношении России, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Мосбиржа."На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы "Сбера" и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - сообщили в банке журналистам.Отмечается, что "валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка". В Сбербанке заверили, что все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.Там напомнили, что, согласно сообщению Мосбиржи, сделки по покупке и продаже доллара и евро на бирже приостановлены - это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, сбербанк россии, санкции, санкции в отношении россии, московская биржа, сбер
Экономика, США, Россия, Сбербанк России, Санкции, Санкции в отношении России, Московская биржа, Сбер
Сбербанк заявил, что новые санкции США не повлияют на его работу
Сбербанк не ждет больших изменений в работе зарубежных офисов из-за санкций США
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России: валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении и в офисах банка, при этом принципиальных изменений в работе зарубежных подразделений банк не ждет, говорится в сообщении кредитной организации.
США ранее в среду расширили санкции в отношении России, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Мосбиржа
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«
"На работу "Сбера
" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы "Сбера" и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - сообщили в банке журналистам.
Отмечается, что "валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка". В Сбербанке заверили, что все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.
Там напомнили, что, согласно сообщению Мосбиржи, сделки по покупке и продаже доллара и евро на бирже приостановлены - это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков.