https://ria.ru/20240613/torgi-1952726191.html

Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи

Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024

Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи

Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:41

2024-06-13T21:41

2024-06-13T22:12

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московская биржа

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка."Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", — сказано в заявлении.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html

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экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), сша