https://ria.ru/20240613/torgi-1952726191.html
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:41
2024-06-13T21:41
2024-06-13T22:12
экономика
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка."Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", — сказано в заявлении.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), сша
Экономика, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
Банк России принял решение не проводить торги до 9:50 на валютном рынке Мосбиржи