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Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024
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21:41 13.06.2024 (обновлено: 22:12 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/torgi-1952726191.html
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:41
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка.&quot;Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО &quot;Московская биржа&quot; с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения&quot;, — сказано в заявлении.США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240613/peskov-1952558596.html
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экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), сша
Экономика, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
Банк России временно отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи

Банк России принял решение не проводить торги до 9:50 на валютном рынке Мосбиржи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи приостановят с 14 июня, говорится в сообщении Центробанка.
«

"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения", — сказано в заявлении.

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США 12 июня расширили санкции против России. В черный список включили, в частности, Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.
С 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. В ЦБ напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые. Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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ЭкономикаМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)США
 
 
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