https://ria.ru/20240612/vtb-1952440430.html

В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка

В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка - РИА Новости, 12.06.2024

В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка

Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:33

2024-06-12T21:33

2024-06-12T21:33

экономика

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости. "Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.

https://ria.ru/20240612/sberbank-1952430565.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, санкции в отношении россии