https://ria.ru/20240612/vtb-1952440430.html
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка - РИА Новости, 12.06.2024
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка
Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:33
2024-06-12T21:33
2024-06-12T21:33
экономика
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости. "Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
https://ria.ru/20240612/sberbank-1952430565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Санкции в отношении России
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка
ВТБ: санкции США не влияют на работу банка, не скажутся на обслуживании клиентов