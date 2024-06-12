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В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка - РИА Новости, 12.06.2024
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21:33 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/vtb-1952440430.html
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка - РИА Новости, 12.06.2024
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка
Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:33
2024-06-12T21:33
экономика
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости. "Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
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экономика, сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Санкции в отношении России
В ВТБ заявили, что новые санкции США не скажутся на работе банка

ВТБ: санкции США не влияют на работу банка, не скажутся на обслуживании клиентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБанкомат банка "ВТБ"
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Банкомат банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости.
"Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
Сбер - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Сбербанк заявил, что новые санкции США не повлияют на его работу
Вчера, 20:19
 
ЭкономикаСШАСанкции в отношении России
 
 
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