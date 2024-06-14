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Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами - РИА Новости, 14.06.2024
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13:04 14.06.2024 (обновлено: 13:05 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952858295.html
Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами
Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами - РИА Новости, 14.06.2024
Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами
Бывший заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук оказался причастен к масштабной схеме вывоза и продажи человеческих органов из страны,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:04
2024-06-14T13:05
в мире
здоровье - общество
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михаил радуцкий
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук оказался причастен к масштабной схеме вывоза и продажи человеческих органов из страны, сообщает в пятницу местное издание "Страна". Ранее на Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов. По данным СМИ, в нее входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, однако его имя не разглашалось. "Экс-замминистра здравоохранения, задержанный по делу о незаконном вывозе анатомических материалов людей, это Михаил Загрийчук. Сейчас он работает заведующим отделения трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, также задержаны 10 врачей из Института сердца, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева. После заведения уголовного дела на Украине остановилась трансплантация органов, пишет "Страна". Под данным следствия, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии, впоследствии биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.
https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html
https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html
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в мире, здоровье - общество, украина, киев, михаил радуцкий, верховная рада украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Киев, Михаил Радуцкий, Верховная Рада Украины
Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами

"Страна": экс-замглавы Минздрава Украины Загрийчук причастен к продаже органов

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук оказался причастен к масштабной схеме вывоза и продажи человеческих органов из страны, сообщает в пятницу местное издание "Страна".
Ранее на Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов. По данным СМИ, в нее входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, однако его имя не разглашалось.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов
2 апреля, 11:21
"Экс-замминистра здравоохранения, задержанный по делу о незаконном вывозе анатомических материалов людей, это Михаил Загрийчук. Сейчас он работает заведующим отделения трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, также задержаны 10 врачей из Института сердца, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева. После заведения уголовного дела на Украине остановилась трансплантация органов, пишет "Страна".
Под данным следствия, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии, впоследствии биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов
3 июня, 17:33
 
В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаКиевМихаил РадуцкийВерховная Рада Украины
 
 
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