https://ria.ru/20240614/ukraina-1952858295.html

Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами

Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами - РИА Новости, 14.06.2024

Украинские СМИ назвали имя экс-чиновника, причастного к торговле органами

Бывший заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук оказался причастен к масштабной схеме вывоза и продажи человеческих органов из страны,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:04

2024-06-14T13:04

2024-06-14T13:05

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук оказался причастен к масштабной схеме вывоза и продажи человеческих органов из страны, сообщает в пятницу местное издание "Страна". Ранее на Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов. По данным СМИ, в нее входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, однако его имя не разглашалось. "Экс-замминистра здравоохранения, задержанный по делу о незаконном вывозе анатомических материалов людей, это Михаил Загрийчук. Сейчас он работает заведующим отделения трансплантации и хирургии органов брюшной полости в Институте сердца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, также задержаны 10 врачей из Института сердца, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева. После заведения уголовного дела на Украине остановилась трансплантация органов, пишет "Страна". Под данным следствия, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии, впоследствии биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.

https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html

https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html

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в мире, здоровье - общество, украина, киев, михаил радуцкий, верховная рада украины