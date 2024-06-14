G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов
G7 потребовала от России выплатить Украине 486 миллиардов долларов ущерба
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Италии
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Италии
БАРИ, 14 июн — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" призвали Россию выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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"По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США", — сказано в документе.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, обстановка в Африке, а также миграция и искусственный интеллект.
Киевские власти не раз заявляли о том, что не станут подписывать мирное соглашение с Москвой, если та не выплатит репарации. Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Украиной требования о "компенсации ущерба" носят демагогический характер.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию конфликта. Так, после начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с представителями Украины в Белоруссии и Турции.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".