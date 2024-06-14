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G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 14.06.2024 (обновлено: 18:54 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952978426.html
G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов
G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов - РИА Новости, 14.06.2024
G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов
Лидеры стран "Большой семерки" призвали Россию выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:56
2024-06-14T18:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
g7
в мире
санкции в отношении россии
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БАРИ, 14 июн — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" призвали Россию выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США", — сказано в документе.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, обстановка в Африке, а также миграция и искусственный интеллект.Киевские власти не раз заявляли о том, что не станут подписывать мирное соглашение с Москвой, если та не выплатит репарации. Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Украиной требования о "компенсации ущерба" носят демагогический характер.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию конфликта. Так, после начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с представителями Украины в Белоруссии и Турции.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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россия, украина, g7, в мире, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, G7, В мире, Санкции в отношении России
G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов

G7 потребовала от России выплатить Украине 486 миллиардов долларов ущерба

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Италии
Групповое фото во время саммита G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Италии
Читать ria.ru в
БАРИ, 14 июн — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" призвали Россию выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«
"По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США", — сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов
Вчера, 08:00
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, обстановка в Африке, а также миграция и искусственный интеллект.
Киевские власти не раз заявляли о том, что не станут подписывать мирное соглашение с Москвой, если та не выплатит репарации. Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Украиной требования о "компенсации ущерба" носят демагогический характер.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию конфликта. Так, после начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с представителями Украины в Белоруссии и Турции.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
Вчера, 13:22
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как признался позднее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но в итоге Киев отказался от урегулирования, так как бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон сказал украинским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз
13 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаG7В миреСанкции в отношении России
 
 
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