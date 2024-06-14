https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html

Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия

Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия - РИА Новости, 14.06.2024

Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия

Основной темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет право как основа глобального равновесия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:44

2024-06-14T11:44

2024-06-14T11:44

россия

армения

белоруссия

константин чуйченко

снг

общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Основной темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет право как основа глобального равновесия, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ. "С 26 по 28 июня состоится Петербургский международный юридический форум. На форуме традиционно соберутся ведущие правоведы, политики, представители деловых кругов и общественных организаций из разных стран, что создаст условия для плодотворного диалога по вопросам глобальной повестки дня, связанным с международным правом. Главной темой ПМЮФ в этом году станет "Право – основа глобального равновесия", - говорится в сообщении. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, "дальнейшее развитие новых точек роста в рамках многополярного мироустройства предполагает согласованное межгосударственное взаимодействие, основанное на равноправии, взаимном уважении культурных особенностей и традиций, невмешательстве во внутренние дела". "Нужно сообща определить надежную основу для сплочения и кооперации между странами. Такой основой, на наш взгляд, является право и его фундаментальные ценности", – приведены слова министра в релизе. Деловая программа форума будет состоять из девяти тематических блоков: "Международное право в новых реалиях", "Общество и права человека", "Уголовное право", "Разрешение споров", "Экология и урбанистика", "Государственное регулирование и суверенитет", "Инновации, технологии и право", "Деловая среда, корпоративное управление, рынок юридических услуг" и "Юридическое образование: наука и искусство". Кроме этого, в рамках ПМЮФ-2024 пройдет заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, заседание комитета по правам человека СНГ, открытое совещание министров юстиции, а также лекция председателя Конституционного суда РФ. По словам Чуйченко, 30 министров юстиции из различных государств ожидаются для участия в форуме, а также 4,5-5 тысяч участников. В предыдущем, XI ПМЮФ приняли участие свыше 3,8 тысячи представителей юридического сообщества из России и 54 иностранных государств.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951316528.html

https://ria.ru/20240605/genprokuratura-1950560691.html

https://ria.ru/20230513/pocherk-1871509466.html

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армения

белоруссия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, белоруссия, константин чуйченко, снг, общество, санкт-петербург