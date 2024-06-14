https://ria.ru/20240614/musulmane-1952821617.html

Мусульман предупредили о мошенниках, продающих фальшивые путевки в хадж

Мусульман предупредили о мошенниках, продающих фальшивые путевки в хадж - РИА Новости, 14.06.2024

Мусульман предупредили о мошенниках, продающих фальшивые путевки в хадж

Руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев заявил, что верующим стоит остерегаться мошенников, предлагающие мусульманам путевки в хадж в Саудовскую Аравию по РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:36

2024-06-14T11:36

2024-06-14T11:36

религия

саудовская аравия

россия

московская область (подмосковье)

религия

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев заявил, что верующим стоит остерегаться мошенников, предлагающие мусульманам путевки в хадж в Саудовскую Аравию по заниженным ценам, оставляя паломников на произвол судьбы в чужой стране."Не следует идти на поводу мошенников, которые собирают деньги якобы для совершения хаджа, причем, намного меньшую, чем это официально установлено духовными управлениями мусульман и хадж-миссией РФ. Такие мошенники не несут никакой ответственности ни перед кем. Они собирают деньги, привозят людей в Саудовскую Аравию, а потом выключают телефоны и исчезают. А верующие остаются в чужой стране. Если соберетесь в хадж, то будьте крайне осторожны. Обращайтесь только к официальным российским структурам, у которых есть на это полномочия", - рассказал Асуев во время видеомоста "Москва-Мекка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященного посвященный проведению хаджа и Курбан-байрама в 2024 году.По его словам, в этом году нередки случаи проверок саудовскими полицейскими паломников."Если у тех, кто прибыл сюда для паломничества, нет хадж-визы, то это прямое нарушение законов Саудовской Аравии. Это выдворение и депортация. Если человек совершает хадж, то ни туристическая, ни бизнес, никакая другая виза в этот период роли не играют. Подчеркну, во внимание принимается только хадж-виза. К сожалению, есть факты, когда паломников из РФ выдворяли из страны по причине отсутствия соответствующей визы", - отметил Асуев.Он добавил, что сейчас у каждого прибывающего паломника имеется специальный чип в бейджике. "По этому бейджу можно узнать, из какой страны прибыл гражданин, когда он получил разрешение, есть ли хадж-виза. Бейдж активирует представитель министерства по хаджу Саудовской Аравии по прибытию в эту страну паломника", - уточнил Асуев.Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), муфтий Подмосковья Рушан Аббясов сообщил, что если все желающие захотят поехать в хадж, то у святынь в Мекке и Медине просто не будет места. "Квоты для паломников нужны для того, чтобы прибывающие в хадж мусульмане чувствовали себя не в стесненных обстоятельствах. Саудовская Аравия ежегодно вводит организационные нововведения прежде всего для безопасности самих паломников", - отметил он.Аббясов напомнил, что в прошлые годы были факты, когда российские паломники доезжали до аэропорта, но не могли вылете в Саудовскую Аравию."У них на вылете в Саудовскую Аравию документы не были в порядке. У этих людей мошенники взяли деньги, что-то обещали, а итог для хаджиев плачевный: они не поехали в Саудовскую Аравию. Можно только представить, какой моральный урон им нанесен. По мере возможности ДУМ РФ помогает таким обманутым паломникам отправиться в хадж благодаря меценатам", - сказал Аббясов.Имам-хатыб Соборной мечети Москвы Дамиржан Зайнутдинов посоветовал мусульманам посетить священные места в период малого хаджа (умры)."Кто не смог попасть в квоту по хадж, тот может спокойно посетить и совершить умру в любое другое время по туристической визе. А затем дождаться время для совершения хаджа", - подчернкул Зайнутдинов.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году кульминационные дни завершающегося этим праздником хаджа – обязательного для мусульман паломничества к святыням ислама, – пройдут с 14 по 17 июня, а Курбан-байрам наступит 16 июня.

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https://ria.ru/20240611/muftiy-1952205092.html

https://ria.ru/20240606/menyu-1951108252.html

саудовская аравия

россия

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Никита Бизин

саудовская аравия, россия, московская область (подмосковье), религия