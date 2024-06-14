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Литва вновь сократила прием фур из Калининграда - РИА Новости, 14.06.2024
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13:51 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/litva-1952881417.html
Литва вновь сократила прием фур из Калининграда
Литва вновь сократила прием фур из Калининграда - РИА Новости, 14.06.2024
Литва вновь сократила прием фур из Калининграда
Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием фур из Калининграда и начала делать интервалы, очередь на границе растет: накануне было... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:51
2024-06-14T13:51
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КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием фур из Калининграда и начала делать интервалы, очередь на границе растет: накануне было 50 грузовиков, сегодня уже 70, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. "Они меньше 60 грузовиков за сутки взяли. Месяц они относительно стабильно работали, брали от 90 до 100 машин. А сегодня за сутки было два временных интервала по четыре часа, когда они вообще не брали автомобили. Это с 12 до 16 (13-17.00 мск - ред.) вчерашнего дня и с 4 до 8 (5-9.00 мск) утра сегодня. Накапливается очередь. Но она бы не росла, если бы они работали в том режиме, в котором работали почти месяц", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что литовская таможня никак не объясняет интервалы в своей работе. "Это у них уже обычная практика", - добавили в пресс-службе. По сообщению Telegram-канала МАПП "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени - 9 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20240614/litva-1952749949.html
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951122722.html
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в мире, здоровье - общество, литва, калининград, росгранстрой
В мире, Здоровье - Общество, Литва, Калининград, Росгранстрой
Литва вновь сократила прием фур из Калининграда

Литва вновь сократила прием фур из Калининграда, в очереди около 70 грузовиков

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоссийские грузовики в очереди
Российские грузовики в очереди - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Российские грузовики в очереди. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. Литва после месяца относительно стабильной работы вновь сократила прием фур из Калининграда и начала делать интервалы, очередь на границе растет: накануне было 50 грузовиков, сегодня уже 70, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
«
"Они меньше 60 грузовиков за сутки взяли. Месяц они относительно стабильно работали, брали от 90 до 100 машин. А сегодня за сутки было два временных интервала по четыре часа, когда они вообще не брали автомобили. Это с 12 до 16 (13-17.00 мск - ред.) вчерашнего дня и с 4 до 8 (5-9.00 мск) утра сегодня. Накапливается очередь. Но она бы не росла, если бы они работали в том режиме, в котором работали почти месяц", - сказали в пресс-службе.
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Собеседница агентства отметила, что литовская таможня никак не объясняет интервалы в своей работе.
"Это у них уже обычная практика", - добавили в пресс-службе.
По сообщению Telegram-канала МАПП "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени - 9 часов. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
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