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ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку

ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку - РИА Новости, 14.06.2024

ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку

Федеральное медико-биологическое агентство планирует поставить в страны Латинской Америки 4,5 миллиона доз вакцины "Конвасэл" на следующий год, заявила глава... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:59

2024-06-14T11:59

2024-06-14T11:59

здоровье - общество

латинская америка

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует поставить в страны Латинской Америки 4,5 миллиона доз вакцины "Конвасэл" на следующий год, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%. "С прошлого года Никарагуа и сейчас еще соответственно несколько стран Центральной Америки, Карибского бассейна начинают прививаться тоже "Конвасэлом". На будущий год мы поставим 4,5 миллиона доз только в Латинскую Америку", - сказала Скворцова журналистам.

https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html

латинская америка

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Кирилл Волков

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