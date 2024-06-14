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ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку - РИА Новости, 14.06.2024
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11:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/konvasel-1952829678.html
ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку
ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку - РИА Новости, 14.06.2024
ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку
Федеральное медико-биологическое агентство планирует поставить в страны Латинской Америки 4,5 миллиона доз вакцины "Конвасэл" на следующий год, заявила глава... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:59
2024-06-14T11:59
здоровье - общество
латинская америка
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует поставить в страны Латинской Америки 4,5 миллиона доз вакцины "Конвасэл" на следующий год, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%. "С прошлого года Никарагуа и сейчас еще соответственно несколько стран Центральной Америки, Карибского бассейна начинают прививаться тоже "Конвасэлом". На будущий год мы поставим 4,5 миллиона доз только в Латинскую Америку", - сказала Скворцова журналистам.
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здоровье - общество, латинская америка, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, вакцинация россиян от covid-19
Здоровье - Общество, Латинская Америка, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Вакцинация россиян от COVID-19
ФМБА планирует поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку

Скворцова: ФМБА хочет поставить 4,5 миллиона доз "Конвасэла" в Латинскую Америку

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует поставить в страны Латинской Америки 4,5 миллиона доз вакцины "Конвасэл" на следующий год, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%.
"С прошлого года Никарагуа и сейчас еще соответственно несколько стран Центральной Америки, Карибского бассейна начинают прививаться тоже "Конвасэлом". На будущий год мы поставим 4,5 миллиона доз только в Латинскую Америку", - сказала Скворцова журналистам.
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Здоровье - ОбществоЛатинская АмерикаРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРаспространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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