https://ria.ru/20240614/igor_krutoy-1953044654.html

Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры"

Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры" - РИА Новости, 14.06.2024

Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры"

Композитор Игорь Крутой получил приз в специальной номинации "За вклад в развитие культуры" на премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:26

2024-06-14T23:26

2024-06-14T23:31

игорь крутой

клава кока

николай басков

шоубиз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой получил приз в специальной номинации "За вклад в развитие культуры" на премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо за то, что награда нашла героя и не посмертно, а при жизни. Спасибо вам огромное за внимание и за высокую оценку. Спасибо вам", - сказал Крутой на сцене, получая награду.Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит на московской площадке "ЦСКА Арена". Ведущими стали артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, телеведущие Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.

https://ria.ru/20240614/shaman-1953040615.html

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2024

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игорь крутой, клава кока, николай басков