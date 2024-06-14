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Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры" - РИА Новости, 14.06.2024
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Шоубиз
 
23:26 14.06.2024 (обновлено: 23:31 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/igor_krutoy-1953044654.html
Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры"
Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры" - РИА Новости, 14.06.2024
Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры"
Композитор Игорь Крутой получил приз в специальной номинации "За вклад в развитие культуры" на премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:26
2024-06-14T23:31
игорь крутой
клава кока
николай басков
шоубиз
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой получил приз в специальной номинации "За вклад в развитие культуры" на премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо за то, что награда нашла героя и не посмертно, а при жизни. Спасибо вам огромное за внимание и за высокую оценку. Спасибо вам", - сказал Крутой на сцене, получая награду.Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит на московской площадке "ЦСКА Арена". Ведущими стали артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, телеведущие Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.
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игорь крутой, клава кока, николай басков
Игорь Крутой, Клава Кока, Николай Басков, Шоубиз
Игорь Крутой получил приз МУЗ-ТВ в номинации "За вклад в развитие культуры"

Крутой получил приз в номинации "За вклад в развитие культуры" на премии МУЗ-ТВ

© Фото : PR НТВИгорь Крутой
Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : PR НТВ
Игорь Крутой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой получил приз в специальной номинации "За вклад в развитие культуры" на премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо за то, что награда нашла героя и не посмертно, а при жизни. Спасибо вам огромное за внимание и за высокую оценку. Спасибо вам", - сказал Крутой на сцене, получая награду.
Церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ проходит на московской площадке "ЦСКА Арена". Ведущими стали артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, телеведущие Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.
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ШоубизИгорь КрутойКлава КокаНиколай Басков
 
 
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