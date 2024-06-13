https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз

Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз - РИА Новости, 13.06.2024

Юбилейная встреча "Большой семерки" — как в последний раз

Начинающийся сегодня в Италии саммит "Большой семерки" будет юбилейным, 50-м, но праздновать лидерам западного мира нечего, да и настроение не праздничное... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:00

2024-06-13T08:00

2024-06-13T08:07

в мире

италия

россия

джорджа мелони

си цзиньпин

риши сунак

европейский совет

большая двадцатка

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Начинающийся сегодня в Италии саммит "Большой семерки" будет юбилейным, 50-м, но праздновать лидерам западного мира нечего, да и настроение не праздничное. Причем как по внутриполитическим, так и по глобальным причинам: в большинстве стран-участниц обостряется кризис власти, а международная обстановка складывается все более неблагоприятно для "ведущих мировых демократий". И главное, что винить в этом некого — кроме самих себя.Хотя сами западные лидеры с этим, естественно, не согласны: у них есть главный виновник всемирной турбулентности — это Россия. Уже на третьей подряд встрече "Семерки" в центре внимания будут "русская агрессия против Украины" и ее последствия. Все как обычно — согласование новых санкций и новых пакетов помощи Киеву, ну и все более отчетливые угрозы в адрес "помогающего Москве Китая". Ничего принципиально нового по сравнению с прошлым годом? В принципе да, вот только отношение к Западу в мире за прошедший год ухудшилось — и это заслуга не Москвы и Пекина (хотя они и работают над этим), а самого Запада: израильская операция против Газы приобрела характер геноцида и обнажила все двуличие "передовых демократий", их "заботы" о человеческих жизнях и призывов "сплотиться всем миром против агрессора". Глобальный Юг открыто упрекает Запад в двойных стандартах и потакании Нетаньяху и поднимает на смех все попытки выставить Путина убийцей, а Нетаньяху — борцом с терроризмом. У Запада и так не получалось завлечь страны Глобального Юга в антироссийскую коалицию, а на фоне творящегося в Газе призывы "помочь Зеленскому" и вовсе остаются без ответа.Поэтому фактически проваливается и намеченный сразу же после завершения встречи "Большой семерки" т. н. "саммит мира" в Швейцарии — из приглашенных 160 стран приедет лишь половина, причем большая часть из них придется на Европу и коллективный Запад (Австралия, Канада и так далее). Но даже среди согласившихся представительство на высшем уровне будет лишь у половины, то есть никаких лидеров стран Глобального Юга не будет. Хотя на саму "Семерку" в Италию приглашено рекордное количество ключевых стран Юга — и некоторые даже приедут, но в Швейцарию никто из них не собирается. Итальянский премьер Мелони пригласила в Апулию руководителей дюжины незападных стран — включая сразу шесть лидеров государств, входящих в "Большую двадцатку". Если бы все они приехали, то саммит "Семерки" превратился бы практически в собрание двух третей "Двадцатки". Ведь в западный клуб входят не семь, а восемь участников G20 — считая председателя Европейского совета. А приглашены были лидеры Аргентины, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР — таким образом, в Италии собрались бы 14 из 20 главных мировых лидеров. Кого не было бы? В первую очередь Путина и Си Цзиньпина, а также лидеров Южной Кореи, Австралии, Мексики и Индонезии.Однако в Италию не приедут саудовский принц Мухаммед и президент ЮАР Рамафоса — так что представительство ключевых стран Глобального Юга ограничится Милеем, Лулой и Моди (Эрдогана как лидера страны, входящей в НАТО, все-таки сложно однозначно отнести к незападным). Понятно, что наибольший интерес для Запада представляют лидеры Бразилии и Индии — обе страны входят в БРИКС, и их очень хотели бы хоть каким-то боком привлечь к давлению на Россию. Но два таких очень опытных политика, как Лула и Моди, точно не собираются подыгрывать атлантическим планам.Ну а основные участники саммита, то есть сами западные президенты и премьеры, хотя и будут говорить о России и Украине, Китае, Израиле и палестинцах, все больше будут думать о своих собственных проблемах. И прикидывать, кого они увидят через год на встрече в Канаде. Пока что ясно, что среди них точно не будет Риши Сунака — уже через три недели его партия проиграет парламентские выборы и он покинет пост премьер-министра. В этом году уйдет и Шарль Мишель, председатель Евросовета ("президент Европы"). Велики шансы на скорую пенсию и Джо Байдена — и одна мысль об этом пугает большинство его партнеров по "Семерке". В начале июля, по-видимому, существенно ослабнет положение Макрона — его авантюра с досрочными парламентскими выборами может привести к власти правительство евроскептиков. Шатается кресло под Шольцем — но даже если коалиция не распадется в этом году, на следующую осень намечены очередные выборы. Тогда же они пройдут в Канаде и Японии — то есть из всей "Большой семерки" более-менее уверенно строить планы на ближайшие пару лет может только хозяйка встречи Джорджа Мелони. Хотя эта уверенность очень относительная: словосочетание "итальянская внутриполитическая стабильность" подходит только для анекдота."Большая семерка" создавалась полвека назад для лучшего управления и координации внутри западного мира — и для укрепления его позиций в мире незападном. Существовавший тогда параллельно "мир социализма" спустя полтора десятилетия исчез с мировой арены, и возникла иллюзия чуть ли не всевластия "Большой семерки" — но к настоящему времени выросли и находятся в процессе оформления несколько глобальных центров силы. Западоцентричный мир уходит в прошлое — и вопрос только в скорости и издержках (для всех остальных) этого процесса.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

италия

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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в мире, италия, россия, джорджа мелони, си цзиньпин, риши сунак, европейский совет, большая двадцатка, нато, аналитика