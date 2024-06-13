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В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян
В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2024
В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян
Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:43
2024-06-13T10:43
2024-06-13T11:34
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на министерство здравоохранения страны. "Количество умерших от оспы обезьян в Южной Африке возросло до двух", - отметил телеканал eNCA. В сообщении говорится, что у больного были такие симптомы, как головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле и что он умер в день, когда был получен результат анализов. Ранее министерство сообщало, что в ЮАР зарегистрировано в общей сложности 5 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, один из них – смертельный. При этом отмечалось, что все заразившиеся в ЮАР – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.
https://ria.ru/20240122/ospa-1922841159.html
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в мире, здоровье - общество, юар, южная африка
В мире, Здоровье - Общество, ЮАР, Южная Африка
В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян
Минздрав ЮАР сообщил о второй сметь заразившегося оспой обезьян
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР, сообщает телеканал eNCA
со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
«
"Количество умерших от оспы обезьян в Южной Африке возросло до двух", - отметил телеканал eNCA.
В сообщении говорится, что у больного были такие симптомы, как головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле и что он умер в день, когда был получен результат анализов.
Ранее министерство сообщало, что в ЮАР зарегистрировано в общей сложности 5 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, один из них – смертельный. При этом отмечалось, что все заразившиеся в ЮАР – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.