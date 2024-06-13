https://ria.ru/20240613/ospa-1952506280.html

В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян

В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян - РИА Новости, 13.06.2024

В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян

Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:43

2024-06-13T10:43

2024-06-13T11:34

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вторая смерть заразившегося оспой обезьян зарегистрирована в ЮАР, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на министерство здравоохранения страны. "Количество умерших от оспы обезьян в Южной Африке возросло до двух", - отметил телеканал eNCA. В сообщении говорится, что у больного были такие симптомы, как головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле и что он умер в день, когда был получен результат анализов. Ранее министерство сообщало, что в ЮАР зарегистрировано в общей сложности 5 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, один из них – смертельный. При этом отмечалось, что все заразившиеся в ЮАР – мужчины в возрасте 30-39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.

https://ria.ru/20240122/ospa-1922841159.html

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в мире, здоровье - общество, юар, южная африка