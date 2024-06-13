В тувинском монастыре Тубтен Шедруб Линг состоялся торжественный молебен
Торжественный молебен по случаю 105-летия учреждения института прошел в Кызыле
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тува в Москве Светланой НамчакТоржественный молебен по случаю 105-летия учреждения института верховного ламы Тувы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тува в Москве Светланой Намчак
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Торжественный молебен по случаю 105-летия учреждения института пандито камбы-ламы (верховного ламы) Тувы, состоялся в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле, в нем приняли участие буддийское духовенство и светские гости из Индии, Монголии и регионов России, рассказала РИА Новости заместитель полномочного представителя Республики Тува в Москве Светлана Намчак.
"Тождественный молебен по случаю 105-летия учреждения института пандито камбы-ламы (верховного ламы) Тувы состоялся центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле, в нем приняли участие буддийское духовенство и светские гости из Индии и российских регионов - Бурятии, Калмыкии, Алтая, Хакасии, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Москвы", - сказала Намчак.
По ее словам, после праздничного молебна начнется конференция "Буддийский саммит".
В Туве 13 июня празднуют 105-летие основания института пандито камбы-ламы - верховного ламы республики. Как ранее говорила РИА Новости Намчак, также в этом году в октябре отмечают 80-летие вхождения Тувы в состав СССР, и к обоим юбилеям приурочили международную конференцию "Буддийский саммит", ее организуют правительство Республики Тува, управление камбы-ламы Республики Тува и Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
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Среди участников молебна и конференции: настоятель монастыря Дрепунг Гоман геше-лхарамба Джигме Гьяцо, камбы-лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар), председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов), кхенсур (бывший настоятель – ред.) центрального хурула (буддийского храма – ред.) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Анджа Харцхаев, вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Денис Возилов.
"Тубтен Шедруб Линг", или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни" – монастырь, который возведен по инициативе родившегося в Туве экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву в 1992 году. Торжественное открытие и освящение главного храма обители состоялось 28 апреля 2023 года. Позже в монастыре прошла Первая международная научная конференция по традиционной медицине.
Как рассказывала ранее Намчак, Тува не входила в состав Российской империи, но к началу XX века находилась под протекторатом России, а во время Гражданской войны некоторое время территория Тувы была под белыми. На тот момент юридически глава этой территории - верховный правитель России Александр Колчак - 13 июня 1919 года учредил институт верховного ламы Тувы, что стало началом административной и организационной независимости тувинского духовенства, которое до этого подчинялось напрямую монгольскому светскому и духовному правителю Богдо-гегену и Далай-ламе.
Также представитель республики напомнила, что независимое государство - Тувинская Народная Республика (ТНР) - было образовано в 1921 году, его признал СССР, причем ТНР одна из первых выступила на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, активно помогала фронту. Потом парламент ТНР обратился с прошением о вхождении в СССР, которое было удовлетворено в 1944 году. Соответствующий указ президиума ВС СССР датирован 11 октября 1944 года, Тува вошла в состав РСФСР.