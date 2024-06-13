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В Минприроды рассказали, когда можно оценить влияние прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
04:12 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/minprirody-1952464075.html
В Минприроды рассказали, когда можно оценить влияние прорыва Каховской ГЭС
В Минприроды рассказали, когда можно оценить влияние прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2024
В Минприроды рассказали, когда можно оценить влияние прорыва Каховской ГЭС
Минприроды РФ совместно с другими ведомствами и учеными готовит предложения по снижению негативных последствий для экологии после разрушения плотины Каховской... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:12
2024-06-13T04:12
пмэф-2024
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877011126_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9948367f713d43945c434a77ea60e61b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Минприроды РФ совместно с другими ведомствами и учеными готовит предложения по снижению негативных последствий для экологии после разрушения плотины Каховской ГЭС, но проведение научного исследования решено отложить до снятия ограничений на посещение территории, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды Александр Козлов. "Поручение правительства есть. Минприроды совместно с Минобрнауки, Минсельхозом и Российской академией наук прорабатывают вопрос. Предложения по реализации первоочередных мероприятий по минимизации экологических последствий должны быть объединены в одном обстоятельном исследовании и подкреплены выводами ученых", - сказал Козлов. По его словам, разработкой технического задания для будущей научной работы занимались эксперты, в частности, водохозяйственной отрасли. "Комментировать статус мероприятия пока преждевременно, поскольку отсутствует исходная информация, фондовые материалы о состоянии территории, на которую повлияло разрушение ГЭС. Кроме того, нет возможности на месте провести экспедиционные и полевые работы, необходимые для повышения точности и достоверности выводов. Поэтому решено отложить научные исследования до снятия ограничений на посещение территорий", - заявил министр. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html
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россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российская академия наук
ПМЭФ-2024, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российская академия наук
В Минприроды рассказали, когда можно оценить влияние прорыва Каховской ГЭС

Минприроды: влияние прорыва Каховской ГЭС на природу оценят при возможности

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Минприроды РФ совместно с другими ведомствами и учеными готовит предложения по снижению негативных последствий для экологии после разрушения плотины Каховской ГЭС, но проведение научного исследования решено отложить до снятия ограничений на посещение территории, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минприроды Александр Козлов.
«
"Поручение правительства есть. Минприроды совместно с Минобрнауки, Минсельхозом и Российской академией наук прорабатывают вопрос. Предложения по реализации первоочередных мероприятий по минимизации экологических последствий должны быть объединены в одном обстоятельном исследовании и подкреплены выводами ученых", - сказал Козлов.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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По его словам, разработкой технического задания для будущей научной работы занимались эксперты, в частности, водохозяйственной отрасли.
"Комментировать статус мероприятия пока преждевременно, поскольку отсутствует исходная информация, фондовые материалы о состоянии территории, на которую повлияло разрушение ГЭС. Кроме того, нет возможности на месте провести экспедиционные и полевые работы, необходимые для повышения точности и достоверности выводов. Поэтому решено отложить научные исследования до снятия ограничений на посещение территорий", - заявил министр.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
10 октября 2023, 14:56
 
ПМЭФ-2024РоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российская академия наук
 
 
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