https://ria.ru/20240613/mid-1952607981.html
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко недальновидными
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко недальновидными - РИА Новости, 13.06.2024
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко недальновидными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, предположил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:44
2024-06-13T15:44
2024-06-13T16:41
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, предположил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что Белоруссию и Армению связывают давние дружеские отношения, общая история, взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты."Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки", — отметил Глаз.Дипломат добавил, что представителя армянского посольства вызвали в белорусский МИД для разъяснений. Кроме того, в Минск в ближайшее время вернется посол Белоруссии в Армении.Пашинян, выступая в парламенте 13 июня, заявил, что президент одной из стран, входящих в ОДКБ, признал свое участие в подготовке 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, поддерживал Баку и желал ему победы. Из слов армянского премьера стало понятно, что он имеет в виду Лукашенко. Пашинян поинтересовался, как ему дальше обсуждать с белорусским лидером вопросы в рамках ОДКБ.Глава правительства добавил, что следующим логичным шагом будет выход Армении из организации.Он также заявил, что теоретически ситуация может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".
https://radiosputnik.ru/20240612/draka-1952428138.html
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в мире, белоруссия, армения, никол пашинян, ереван, одкб
В мире, Белоруссия, Армения, Никол Пашинян, Ереван, ОДКБ
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко недальновидными
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко недальновидной позицией
МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, предположил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Белоруссию и Армению связывают давние дружеские отношения, общая история, взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты.
"Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки", — отметил Глаз.
Дипломат добавил, что представителя армянского посольства вызвали в белорусский МИД для разъяснений. Кроме того, в Минск в ближайшее время вернется посол Белоруссии в Армении.
Пашинян, выступая в парламенте
13 июня, заявил, что президент одной из стран, входящих в ОДКБ
, признал свое участие в подготовке 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном
в 2020 году, поддерживал Баку
и желал ему победы. Из слов армянского премьера стало понятно, что он имеет в виду Лукашенко. Пашинян поинтересовался, как ему дальше обсуждать с белорусским лидером вопросы в рамках ОДКБ.
Глава правительства добавил, что следующим логичным шагом будет выход Армении из организации.
Он также заявил, что теоретически ситуация может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".