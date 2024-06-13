https://ria.ru/20240613/armeniya-1952494388.html

Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логичным шагом

Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логичным шагом - РИА Новости, 13.06.2024

Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логичным шагом

Следующим логичным шагом Армении после заморозки членства в ОДКБ будет выход страны из организации, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:18

2024-06-13T10:18

2024-06-13T12:47

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ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Следующим логичным шагом Армении после заморозки членства в ОДКБ будет выход страны из организации, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте."Когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", — сказал он.Как объяснил армянский лидер, позиция Еревана связана с политикой президента Белоруссии Александра Лукашенко."Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?" — сказал Пашинян.Он подчеркнул, что никогда не посетит Белоруссию, пока ее президентом будет Лукашенко. Также в страну не будет визитов никаких других армянских должностных лиц.При этом Пашинян отметил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ"."Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа", — добавил он.Армения и ОДКБВ последнее время Ереван последовательно критиковал ОДКБ, постепенно сокращая свое участие в организации.К конце мая Пашинян заявил, что "как минимум две страны ОДКБ" помогли Азербайджану подготовиться к войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Он не назвал эти государства, но заявил, что военные действия в 2020 году были направлены на ликвидацию независимости Еревана и такие попытки продолжались и после этого. Политик также добавил, что эти две страны якобы создали имитацию помощи Армении во время конфликта.В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.Помимо этого, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства страны в объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.В начале мая в Ереване сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана объединение оперативно сформировало и направило в приграничные районы страны оценочную миссию секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить представителей ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.Конфликт в Нагорном КарабахеНагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.Осенью 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и часть территорий, входивших в автономию в советское время. В регионе также разместились российские миротворцы.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогу непризнанная республика прекратила свое существование, а практически все население региона уехало в Армению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

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Дарья Буймова

армения, одкб, в мире, никол пашинян