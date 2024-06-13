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Источник: в Петербурге раскрыли аферу с фейковыми интернет-магазинами - РИА Новости, 13.06.2024
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17:34 13.06.2024 (обновлено: 17:35 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/istochnik-1952651173.html
Источник: в Петербурге раскрыли аферу с фейковыми интернет-магазинами
Источник: в Петербурге раскрыли аферу с фейковыми интернет-магазинами - РИА Новости, 13.06.2024
Источник: в Петербурге раскрыли аферу с фейковыми интернет-магазинами
Полицейские Санкт-Петербурга задержали восемь онлайн-операторов из разных регионов России, которые через поддельные сайты предлагали купить различную технику на РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:34
2024-06-13T17:35
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали восемь онлайн-операторов из разных регионов России, которые через поддельные сайты предлагали купить различную технику на условиях предоплаты, они успели обмануть несколько сотен человек, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "Оперативными сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе служебных командировок пресечена деятельность группы онлайн-операторов, которая состоит из восьмерых жителей различных регионов России. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных с использованием интернета", – сказал собеседник агентства. По его словам, онлайн-операторы работали в поддельных интернет-магазинах, предлагая клиентам купить компьютерную, бытовую и строительную технику по заниженным ценам на условиях полной предоплаты. После того как деньги поступали на счета участников аферы, общение с клиентами прекращалось. Источник в оперативных службах отметил, что для обмана пользователей за два года было создано более 150 сайтов, при этом на смену заблокированным ресурсам создавались новые. По предварительным данным, от действий аферистов пострадали несколько сотен человек. В итоге фигурантами уголовного дела о мошенничестве оказались жители Краснодарского края, Чувашской республики, Воронежской и Московской областей, республики Башкортостан, Алтайского края, Екатеринбурга и Новосибирска. Петербургские полицейские задержали их в родных регионах, уточнил собеседник агентства. По его информации, при обысках у подозреваемых нашли и изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, доказывающие их причастность к преступлению. По данным полиции, фигуранты могут быть причастны к десяткам преступлений в сфере интернет-мошенничества, которые были совершены в различных регионах России. Комментарием регионального главка МВД РФ по задержанию операторов поддельных интернет-магазинов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231020/moshennichestvo-1904060080.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Источник: в Петербурге раскрыли аферу с фейковыми интернет-магазинами

В Петербурге раскрыли аферу с созданием более 150 фейковых интернет-магазинов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали восемь онлайн-операторов из разных регионов России, которые через поддельные сайты предлагали купить различную технику на условиях предоплаты, они успели обмануть несколько сотен человек, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
«
"Оперативными сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе служебных командировок пресечена деятельность группы онлайн-операторов, которая состоит из восьмерых жителей различных регионов России. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных с использованием интернета", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, онлайн-операторы работали в поддельных интернет-магазинах, предлагая клиентам купить компьютерную, бытовую и строительную технику по заниженным ценам на условиях полной предоплаты. После того как деньги поступали на счета участников аферы, общение с клиентами прекращалось.
Источник в оперативных службах отметил, что для обмана пользователей за два года было создано более 150 сайтов, при этом на смену заблокированным ресурсам создавались новые. По предварительным данным, от действий аферистов пострадали несколько сотен человек.
В итоге фигурантами уголовного дела о мошенничестве оказались жители Краснодарского края, Чувашской республики, Воронежской и Московской областей, республики Башкортостан, Алтайского края, Екатеринбурга и Новосибирска. Петербургские полицейские задержали их в родных регионах, уточнил собеседник агентства.
По его информации, при обысках у подозреваемых нашли и изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, доказывающие их причастность к преступлению. По данным полиции, фигуранты могут быть причастны к десяткам преступлений в сфере интернет-мошенничества, которые были совершены в различных регионах России.
Комментарием регионального главка МВД РФ по задержанию операторов поддельных интернет-магазинов РИА Новости пока не располагает.
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