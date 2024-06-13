https://ria.ru/20240613/ispaniya-1952647413.html
Испания призвала все страны Европы признать Палестину
Испания призвала все страны Европы признать Палестину - РИА Новости, 13.06.2024
Испания призвала все страны Европы признать Палестину
Испания призывает все страны Европы признать Палестину как государство, это единственный путь к решению конфликта, заявил в четверг премьер-министр Педро... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:28
2024-06-13T17:28
2024-06-13T17:28
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педро санчес
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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Испания призывает все страны Европы признать Палестину как государство, это единственный путь к решению конфликта, заявил в четверг премьер-министр Педро Санчес. "Призываем все страны Европы признать Палестину, так как, на наш взгляд, никакого другого решения конфликта не существует", - заявил Санчес на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Испании. Он отметил, что Мадрид прилагает все силы для остановки кровопролития в секторе Газа. Эрдоган в свою очередь назвал важным решение Испании признать Палестину и призвал другие страны брать пример с Мадрида. Он отметил, что две страны продолжат действовать вместе с целью найти решение палестино-израильского конфликта. Отношения между Израилем и Испанией после эскалации в Газе значительно ухудшились. МИД Израиля 27 мая в ответ на решение Испании признать палестинское государство и ряд антиизраильских заявлений со стороны чиновников в Мадриде издал дипломатическую ноту, предписывающую испанскому консульству в Иерусалиме прекратить с 1 июня оказание услуг палестинцам с Западного берега реки Иордан. После этого власти Испании направили израильскому правительству вербальную ноту, отвергающую обвинения в адрес Мадрида.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1915630213.html
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в мире, испания, мадрид, палестина, педро санчес, реджеп тайип эрдоган
В мире, Испания, Мадрид, Палестина, Педро Санчес, Реджеп Тайип Эрдоган
Испания призвала все страны Европы признать Палестину
Премьер Санчес: Испания призывает все страны Европы признать Палестину