https://ria.ru/20240613/ispaniya-1952647413.html

Испания призвала все страны Европы признать Палестину

Испания призвала все страны Европы признать Палестину - РИА Новости, 13.06.2024

Испания призвала все страны Европы признать Палестину

Испания призывает все страны Европы признать Палестину как государство, это единственный путь к решению конфликта, заявил в четверг премьер-министр Педро... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:28

2024-06-13T17:28

2024-06-13T17:28

в мире

испания

мадрид

палестина

педро санчес

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Испания призывает все страны Европы признать Палестину как государство, это единственный путь к решению конфликта, заявил в четверг премьер-министр Педро Санчес. "Призываем все страны Европы признать Палестину, так как, на наш взгляд, никакого другого решения конфликта не существует", - заявил Санчес на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Испании. Он отметил, что Мадрид прилагает все силы для остановки кровопролития в секторе Газа. Эрдоган в свою очередь назвал важным решение Испании признать Палестину и призвал другие страны брать пример с Мадрида. Он отметил, что две страны продолжат действовать вместе с целью найти решение палестино-израильского конфликта. Отношения между Израилем и Испанией после эскалации в Газе значительно ухудшились. МИД Израиля 27 мая в ответ на решение Испании признать палестинское государство и ряд антиизраильских заявлений со стороны чиновников в Мадриде издал дипломатическую ноту, предписывающую испанскому консульству в Иерусалиме прекратить с 1 июня оказание услуг палестинцам с Западного берега реки Иордан. После этого власти Испании направили израильскому правительству вербальную ноту, отвергающую обвинения в адрес Мадрида.

https://ria.ru/20240613/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240608/zasedanie-1951685446.html

испания

мадрид

палестина

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в мире, испания, мадрид, палестина, педро санчес, реджеп тайип эрдоган