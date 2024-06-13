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Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент - РИА Новости, 13.06.2024
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16:35 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/erdogan-1952628613.html
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент - РИА Новости, 13.06.2024
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент
Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:35
2024-06-13T16:35
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европа
германия
реджеп тайип эрдоган
педро санчес
эммануэль макрон
европарламент
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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы обсудили с господином премьером (Испании Педро - ред.) Санчесом усиливающиеся в Европе в целом случаи исламофобии и ксенофобии. Сложившаяся в Европарламенте ситуация после выборов, к сожалению, усилила наше беспокойство", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В ФРГ на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте - 96.
https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html
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в мире, турция, европа, германия, реджеп тайип эрдоган, педро санчес, эммануэль макрон, европарламент, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, Педро Санчес, Эммануэль Макрон, Европарламент, ХДС/ХСС, Евросоюз
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент

Эрдоган обеспокоен результатами выборов в ЕП в связи с ростом исламофобии

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы обсудили с господином премьером (Испании Педро - ред.) Санчесом усиливающиеся в Европе в целом случаи исламофобии и ксенофобии. Сложившаяся в Европарламенте ситуация после выборов, к сожалению, усилила наше беспокойство", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины
12 июня, 15:38
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
В ФРГ на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте - 96.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
10 июня, 06:48
 
В миреТурцияЕвропаГерманияРеджеп Тайип ЭрдоганПедро СанчесЭммануэль МакронЕвропарламентХДС/ХССЕвросоюз
 
 
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