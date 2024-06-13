https://ria.ru/20240613/erdogan-1952628613.html
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент - РИА Новости, 13.06.2024
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент
Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:35
2024-06-13T16:35
2024-06-13T16:35
в мире
турция
европа
германия
реджеп тайип эрдоган
педро санчес
эммануэль макрон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы обсудили с господином премьером (Испании Педро - ред.) Санчесом усиливающиеся в Европе в целом случаи исламофобии и ксенофобии. Сложившаяся в Европарламенте ситуация после выборов, к сожалению, усилила наше беспокойство", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В ФРГ на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте - 96.
https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html
https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html
турция
европа
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, европа, германия, реджеп тайип эрдоган, педро санчес, эммануэль макрон, европарламент, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, Педро Санчес, Эммануэль Макрон, Европарламент, ХДС/ХСС, Евросоюз
Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент
Эрдоган обеспокоен результатами выборов в ЕП в связи с ростом исламофобии