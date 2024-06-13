https://ria.ru/20240613/erdogan-1952628613.html

Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент

Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент - РИА Новости, 13.06.2024

Эрдоган выразил беспокойство из-за результатов выборов в Европарламент

Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:35

2024-06-13T16:35

2024-06-13T16:35

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европарламент

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СТАМБУЛ, 13 июн - РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент усилили обеспокоенность Турции в связи с ростом исламофобии в Европе, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы обсудили с господином премьером (Испании Педро - ред.) Санчесом усиливающиеся в Европе в целом случаи исламофобии и ксенофобии. Сложившаяся в Европарламенте ситуация после выборов, к сожалению, усилила наше беспокойство", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В ФРГ на выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте - 96.

https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

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