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Суд рассмотрит иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions 24 июля - РИА Новости, 13.06.2024
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09:29 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/baltzavod-1952484664.html
Суд рассмотрит иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions 24 июля
Суд рассмотрит иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions 24 июля - РИА Новости, 13.06.2024
Суд рассмотрит иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions 24 июля
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 июля рассмотрит иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions с... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:29
2024-06-13T09:29
санкт-петербург
россия
ленинградская область
балтийский завод
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 июля рассмотрит иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions с требованием наложить запрет на судебное разбирательство с предприятием за рубежом, следует из материалов дела. "Истец: акционерное общество "Балтийский завод", ответчик: Wartsila Solutions... (иск) о запрете инициировать или продолжать разбирательства в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о принятии иска к производству. Слушания назначены на 24 июля. Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
https://ria.ru/20240227/fortum-1929832900.html
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санкт-петербург, россия, ленинградская область, балтийский завод, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Балтийский завод, Происшествия
Суд рассмотрит иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions 24 июля

"Балтзавод" попросил суд запретить Wartsila Solutions спор с ним за рубежом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБалтийский завод
Балтийский завод - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Балтийский завод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 июля рассмотрит иск "Балтийского завода" к финской машиностроительной компании Wartsila Solutions с требованием наложить запрет на судебное разбирательство с предприятием за рубежом, следует из материалов дела.
"Истец: акционерное общество "Балтийский завод", ответчик: Wartsila Solutions... (иск) о запрете инициировать или продолжать разбирательства в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о принятии иска к производству.
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Слушания назначены на 24 июля.
Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220.
Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии.
Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
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