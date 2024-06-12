https://ria.ru/20240612/sng-1952338743.html

Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ - РИА Новости, 12.06.2024

Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:16

2024-06-12T11:16

2024-06-12T11:16

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства. Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.

https://ria.ru/20240323/putin-1935340927.html

https://ria.ru/20240101/predsedatelstvo-1919353356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, узбекистан, россия, таджикистан, владимир путин, михаил мишустин, максим решетников, снг, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто)