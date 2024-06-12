Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях в СНГ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства.
Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети.
Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям.
Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.