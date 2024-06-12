Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/sng-1952338743.html
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ - РИА Новости, 12.06.2024
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:16
2024-06-12T11:16
экономика
узбекистан
россия
таджикистан
владимир путин
михаил мишустин
максим решетников
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca96e3097d665d6c9a83c4336df628ad.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства. Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
https://ria.ru/20240323/putin-1935340927.html
https://ria.ru/20240101/predsedatelstvo-1919353356.html
узбекистан
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694868_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_656cf3910d8ee78f50ee9fd66c82800b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, узбекистан, россия, таджикистан, владимир путин, михаил мишустин, максим решетников, снг, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Максим Решетников, СНГ, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Путин ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях в СНГ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Путин подписал закон о правилах определения происхождения товаров в СНГ
23 марта, 17:59
Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети.
Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям.
Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году
1 января, 14:03
 
ЭкономикаУзбекистанРоссияТаджикистанВладимир ПутинМихаил МишустинМаксим РешетниковСНГЕвразийский экономический союзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала