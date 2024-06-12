https://ria.ru/20240612/putin-1952351420.html
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций - РИА Новости, 12.06.2024
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций
Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:57
2024-06-12T12:57
2024-06-12T12:57
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887846247_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_92662eaf132191017911495d6a69c1e8.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ещё относительно недавно у нас были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжелобольным пациентам. Но благодаря напряженному труду и врачебному дару сегодняшних лауреатов число таких сложнейших операций увеличилось до нескольких тысяч в год", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887846247_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_5841180b29a01e5853cc757ad5d58862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций
Путин: число сложнейших медицинских операций выросло до нескольких тысяч в год