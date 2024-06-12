https://ria.ru/20240612/putin-1952351420.html

Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций

Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций - РИА Новости, 12.06.2024

Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций

Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:57

2024-06-12T12:57

2024-06-12T12:57

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ещё относительно недавно у нас были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжелобольным пациентам. Но благодаря напряженному труду и врачебному дару сегодняшних лауреатов число таких сложнейших операций увеличилось до нескольких тысяч в год", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.

https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин