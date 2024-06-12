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Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций - РИА Новости, 12.06.2024
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12:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952351420.html
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций - РИА Новости, 12.06.2024
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций
Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:57
2024-06-12T12:57
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ещё относительно недавно у нас были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжелобольным пациентам. Но благодаря напряженному труду и врачебному дару сегодняшних лауреатов число таких сложнейших операций увеличилось до нескольких тысяч в год", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте числа сложнейших медицинских операций

Путин: число сложнейших медицинских операций выросло до нескольких тысяч в год

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Число сложнейших медицинский операций увеличилось в России до нескольких тысяч в год, они стали доступными во многих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ещё относительно недавно у нас были лишь единичные примеры оказания такой помощи тяжелобольным пациентам. Но благодаря напряженному труду и врачебному дару сегодняшних лауреатов число таких сложнейших операций увеличилось до нескольких тысяч в год", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
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