https://ria.ru/20240612/putin-1952341120.html

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.06.2024

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:38

2024-06-12T11:38

2024-06-12T11:38

турция

астана

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

хакан фидан

шос

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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник допустил вероятность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане. В столице Казахстана 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "У господина президента (Эрдогана) очень насыщенный график. Сегодня (в среду) он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров "Большой семёрки" в Италии. График визитов насыщенный. Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам. Мы своевременно проинформируем СМИ и общественность", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240611/putin-1952278218.html

турция

астана

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Максим Зубков

турция, астана, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан, шос