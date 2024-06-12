Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана в Астане
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи. Архивное фото
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник допустил вероятность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане. В столице Казахстана 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"У господина президента (Эрдогана) очень насыщенный график. Сегодня (в среду) он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров "Большой семёрки" в Италии. График визитов насыщенный. Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам. Мы своевременно проинформируем СМИ и общественность", - сказал собеседник агентства.