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Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.06.2024
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11:38 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/putin-1952341120.html
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.06.2024
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:38
2024-06-12T11:38
турция
астана
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник допустил вероятность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане. В столице Казахстана 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "У господина президента (Эрдогана) очень насыщенный график. Сегодня (в среду) он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров "Большой семёрки" в Италии. График визитов насыщенный. Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам. Мы своевременно проинформируем СМИ и общественность", - сказал собеседник агентства.
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турция, астана, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан, шос
Турция, Астана, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Хакан Фидан, ШОС
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана в Астане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник допустил вероятность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане. В столице Казахстана 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"У господина президента (Эрдогана) очень насыщенный график. Сегодня (в среду) он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров "Большой семёрки" в Италии. График визитов насыщенный. Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам. Мы своевременно проинформируем СМИ и общественность", - сказал собеседник агентства.
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ТурцияАстанаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХакан ФиданШОС
 
 
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