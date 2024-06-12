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Путин поздравил патриарха с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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09:31 12.06.2024 (обновлено: 09:53 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/putin-1952327425.html
Путин поздравил патриарха с Днем России
Путин поздравил патриарха с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Путин поздравил патриарха с Днем России
Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания, сохраняя верность своим корням, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:31
2024-06-12T09:53
россия
владимир путин
общество
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания, сохраняя верность своим корням, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России, опубликованном на сайте РПЦ.Президент отметил, что на протяжении столетий "наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу"."И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания", - написал президент Путин.Он пожелал патриарху Кириллу "успехов и всего самого доброго".
https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952317653.html
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
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россия, владимир путин, общество, день россии, русская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Общество, День России, Русская православная церковь
Путин поздравил патриарха с Днем России

Путин в поздравлении патриарх заявил, что Россия преодолеет любые испытания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания, сохраняя верность своим корням, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России, опубликованном на сайте РПЦ.
Президент отметил, что на протяжении столетий "наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
07:28
"И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания", - написал президент Путин.
Он пожелал патриарху Кириллу "успехов и всего самого доброго".
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