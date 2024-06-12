https://ria.ru/20240612/putin-1952327425.html

Путин поздравил патриарха с Днем России

Путин поздравил патриарха с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Путин поздравил патриарха с Днем России

Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания, сохраняя верность своим корням, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:31

2024-06-12T09:31

2024-06-12T09:53

россия

владимир путин

общество

день россии

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания, сохраняя верность своим корням, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России, опубликованном на сайте РПЦ.Президент отметил, что на протяжении столетий "наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу"."И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания", - написал президент Путин.Он пожелал патриарху Кириллу "успехов и всего самого доброго".

https://ria.ru/20240612/pozdravlenie-1952317653.html

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, день россии, русская православная церковь