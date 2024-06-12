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Муфтий рассказал, что мусульманам можно употреблять мясо ламы - РИА Новости, 12.06.2024
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Религия
 
08:33 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/islam-1952322614.html
Муфтий рассказал, что мусульманам можно употреблять мясо ламы
Муфтий рассказал, что мусульманам можно употреблять мясо ламы - РИА Новости, 12.06.2024
Муфтий рассказал, что мусульманам можно употреблять мясо ламы
Последователям ислама разрешено употребление мяса ламы при их правильном забое, хранении и продаже, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:33
2024-06-12T08:33
религия
россия
ильдар аляутдинов
ислам
религия
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Последователям ислама разрешено употребление мяса ламы при их правильном забое, хранении и продаже, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе. Как ранее сообщало РИА Новости, на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ Сергей Косогор рассказал, что мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным. "Ламы относятся к семейству верблюжьих, мясо таких животных разрешено к употреблению. В России такие животные пока еще выглядят необычной новинкой, а мясо для многих россиян может показаться экзотикой. Но в мусульманской среде мясо верблюда довольно популярно, поэтому стейки или жаркое из мяса лам очень скоро можно увидеть на наших столах. Для последователей ислама самое главное, чтобы продукция соответствовала религиозным требованиям", - сказал муфтий Аляутдинов. Гендиректор Международного центра сертификации и стандартизации "Халяль" при ДУМ РФ Айдар Газизов сообщил, что по нормам ислама мясо ламы разрешено к употреблению, если животное употребляло в пищу разрешенные нормами шариата корма без запрещенных добавок и ингредиентов. "Также важно, чтобы животное было заколото по канонам религии, а мясо реализовалось по мусульманским требованиям", – добавил Газизов.
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html
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россия, ильдар аляутдинов, ислам, религия
Религия, Россия, Ильдар Аляутдинов, Ислам, Религия
Муфтий рассказал, что мусульманам можно употреблять мясо ламы

Муфтий Аляутдинов: последователям ислама разрешено употребление мяса ламы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине
Продажа мяса в магазине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа мяса в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Последователям ислама разрешено употребление мяса ламы при их правильном забое, хранении и продаже, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе. Как ранее сообщало РИА Новости, на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ Сергей Косогор рассказал, что мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным.
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"Ламы относятся к семейству верблюжьих, мясо таких животных разрешено к употреблению. В России такие животные пока еще выглядят необычной новинкой, а мясо для многих россиян может показаться экзотикой. Но в мусульманской среде мясо верблюда довольно популярно, поэтому стейки или жаркое из мяса лам очень скоро можно увидеть на наших столах. Для последователей ислама самое главное, чтобы продукция соответствовала религиозным требованиям", - сказал муфтий Аляутдинов.
Гендиректор Международного центра сертификации и стандартизации "Халяль" при ДУМ РФ Айдар Газизов сообщил, что по нормам ислама мясо ламы разрешено к употреблению, если животное употребляло в пищу разрешенные нормами шариата корма без запрещенных добавок и ингредиентов.
"Также важно, чтобы животное было заколото по канонам религии, а мясо реализовалось по мусульманским требованиям", – добавил Газизов.
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РелигияРоссияИльдар АляутдиновИсламРелигия
 
 
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