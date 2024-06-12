https://ria.ru/20240612/daniya-1952352828.html

МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку

МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку - РИА Новости, 12.06.2024

МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку

Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:06

2024-06-12T13:06

2024-06-12T14:49

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД."Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется. <...> Посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.Об инциденте накануне сообщило датское издание DR.dk. Как утверждает СМИ, женщина в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.В публикации также говорилось, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

https://ria.ru/20240611/daniya-1952193176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дания, москва