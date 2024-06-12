https://ria.ru/20240612/daniya-1952352828.html
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку - РИА Новости, 12.06.2024
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку
Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:06
2024-06-12T13:06
2024-06-12T14:49
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД."Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется. <...> Посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.Об инциденте накануне сообщило датское издание DR.dk. Как утверждает СМИ, женщина в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.В публикации также говорилось, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дания, москва
В мире, Россия, Дания, Москва
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку
МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к шпионажу
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД.
«
"Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется. <...> Посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
Об инциденте накануне сообщило датское издание DR.dk. Как утверждает СМИ, женщина в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.
В публикации также говорилось, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.