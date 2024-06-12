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МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку - РИА Новости, 12.06.2024
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13:06 12.06.2024 (обновлено: 14:49 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/daniya-1952352828.html
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку - РИА Новости, 12.06.2024
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку
Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:06
2024-06-12T14:49
в мире
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дания
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД."Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется. &lt;...&gt; Посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.Об инциденте накануне сообщило датское издание DR.dk. Как утверждает СМИ, женщина в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.В публикации также говорилось, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
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в мире, россия, дания, москва
В мире, Россия, Дания, Москва
МИД потребовал отпустить задержанную в Дании россиянку

МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к шпионажу

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с задержанием в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в МИД.
«
"Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется. <...> Посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
Об инциденте накануне сообщило датское издание DR.dk. Как утверждает СМИ, женщина в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки.
В публикации также говорилось, что подозреваемая занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.
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