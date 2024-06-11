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"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - РИА Новости, 11.06.2024
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22:02 11.06.2024 (обновлено: 22:48 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952291288.html
"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США
"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - РИА Новости, 11.06.2024
"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США
США посылают в Киев четкие сигналы о том, что дни Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:02
2024-06-11T22:48
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США посылают в Киев четкие сигналы о том, что дни Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Аналитик отметил, что в США все чаще публикуют статьи, критикующие Владимира Зеленского и обстановку в Киеве, что, по его словам, говорит о подготовке к смещению главы киевского режима. К примеру, в конце мая Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что в офисе Зеленского царит паранойя."Если бы я был одним из советников Зеленского или его довольно грозным главой офиса Андреем Ермаком, я бы указал им на подобные статьи и предупредил обоих, что их дни во главе Украины сочтены, что они должны начать действовать и думать о том, чтобы паковать чемоданы", — заявил Меркурис.Аналитик также призвал обратить внимание на то, что вместо президента США Джо Байдена на конференцию по Украине в Швейцарию поедет вице-президент Камала Харрис, которая не пользуется особым почтением в Вашингтоне."Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского и, возможно, ищут кого-то другого", — отметил он.В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html
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В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джо Байден
"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

Меркурис: дни Зеленского и Ермака у власти сочтены

© AP Photo / Jam Sta Rosa/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Jam Sta Rosa/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США посылают в Киев четкие сигналы о том, что дни Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Аналитик отметил, что в США все чаще публикуют статьи, критикующие Владимира Зеленского и обстановку в Киеве, что, по его словам, говорит о подготовке к смещению главы киевского режима. К примеру, в конце мая Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что в офисе Зеленского царит паранойя.
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"Если бы я был одним из советников Зеленского или его довольно грозным главой офиса Андреем Ермаком, я бы указал им на подобные статьи и предупредил обоих, что их дни во главе Украины сочтены, что они должны начать действовать и думать о том, чтобы паковать чемоданы", — заявил Меркурис.
Аналитик также призвал обратить внимание на то, что вместо президента США Джо Байдена на конференцию по Украине в Швейцарию поедет вице-президент Камала Харрис, которая не пользуется особым почтением в Вашингтоне.
«
"Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского и, возможно, ищут кого-то другого", — отметил он.
В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.
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