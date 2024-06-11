https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952291288.html

"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - РИА Новости, 11.06.2024

"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

США посылают в Киев четкие сигналы о том, что дни Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:02

2024-06-11T22:02

2024-06-11T22:48

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США посылают в Киев четкие сигналы о том, что дни Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Аналитик отметил, что в США все чаще публикуют статьи, критикующие Владимира Зеленского и обстановку в Киеве, что, по его словам, говорит о подготовке к смещению главы киевского режима. К примеру, в конце мая Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что в офисе Зеленского царит паранойя."Если бы я был одним из советников Зеленского или его довольно грозным главой офиса Андреем Ермаком, я бы указал им на подобные статьи и предупредил обоих, что их дни во главе Украины сочтены, что они должны начать действовать и думать о том, чтобы паковать чемоданы", — заявил Меркурис.Аналитик также призвал обратить внимание на то, что вместо президента США Джо Байдена на конференцию по Украине в Швейцарию поедет вице-президент Камала Харрис, которая не пользуется особым почтением в Вашингтоне."Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского и, возможно, ищут кого-то другого", — отметил он.В среду президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.

https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html

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