https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949525102.html

В офисе Зеленского царит паранойя, пишут СМИ

В офисе Зеленского царит паранойя, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В офисе Зеленского царит паранойя, пишут СМИ

В офисе Владимира Зеленского царит паранойя, он очень обеспокоен ситуацией на поле боя и предстоящей конференцией в Швейцарии, сообщает газета Financial Times... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:54

2024-05-30T21:54

2024-05-30T21:54

специальная военная операция на украине

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швейцария

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского царит паранойя, он очень обеспокоен ситуацией на поле боя и предстоящей конференцией в Швейцарии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. Должностное лицо, описывая атмосферу в офисе Зеленского в последние несколько месяцев, использовал слово "паранойя". "Зеленский очень обеспокоен военной ситуацией, но особенно... саммитом в июне", - приводит издание слова чиновника. Другое должностное лицо отметило, что Зеленский все больше нервничает из-за ситуации на поле боя. Он также опасается, что Вашингтон начнет переговоры с Россией. По словам чиновника, Зеленский "думает, что они (США) хотят, чтобы войны не стало до выборов". В Киеве заявили газете, что отношения между США и Украиной очень напряженные. Украинские чиновники также отмечают, что обеспокоены тем, как Зеленский общается со своими американскими коллегами. "Как у вас, в Америке, говорится? Не кусайте руку, которая кормит вас", - отметило одно из должностных лиц.

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, швейцария, владимир зеленский, украина