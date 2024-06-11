https://ria.ru/20240611/udary-1952096930.html

Японский политик предупредил, чем чревато разрешение ударов по России

Японский политик предупредил, чем чревато разрешение ударов по России - РИА Новости, 11.06.2024

Японский политик предупредил, чем чревато разрешение ударов по России

Разрешение США наносить удары по территории России ошибочно и может привести к третьей мировой войне, такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:31

2024-06-11T07:31

2024-06-11T07:38

специальная военная операция на украине

россия

япония

вооруженные силы украины

украина

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фумио кисида

мунэо судзуки

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ТОКИО, 11 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Разрешение США наносить удары по территории России ошибочно и может привести к третьей мировой войне, такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки."Я считаю это решение США ошибкой. Это только продлит войну, оно содержит в себе опасность привести к третьей мировой войне. Если посмотреть, что лежит в основе решения президента (РФ Владимира - ред.) Путина о начале СВО, то к ней подтолкнул (президент США Джо - ред.) Байден. Такая англосаксонская внешняя политика подталкивания недопустима. У Японии сосед - Россия. В Японии издревле есть поговорка: "Лучше ближний чужой, чем дальний родственник". Америка - родственник, так как мы союзники. Но в такие времена самое важное - соседи. С Россией, Китаем, Южной Кореей, Северной Кореей надо найти компромисс. Я настойчиво говорю об этом премьер-министру Фумио Кисиде", - сказал Судзуки.Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, который был крайне негативно воспринят японскими официальными лицами. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". 2 июня Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в него и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240611/rossiya-1952093933.html

https://ria.ru/20240608/yaponiya-1951574212.html

https://ria.ru/20240611/yaponiya-1952096336.html

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россия, япония, вооруженные силы украины, украина, в мире, фумио кисида, мунэо судзуки, нато