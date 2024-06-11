https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952247384.html

Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Артемовку и Тимковку

Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Артемовку и Тимковку - РИА Новости, 11.06.2024

Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Артемовку и Тимковку

Об освобождении российскими войсками двух сел, отмене США запрета на поставки "Азову"* и заявлении Шойгу по учениям с нестратегическим ядерным вооружением — в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:00

2024-06-11T18:00

2024-06-11T19:32

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МОСКВА, 11 июн  РИА Новости. Об освобождении российскими войсками двух сел, отмене США запрета на поставки "Азову"* и заявлении Шойгу по учениям с нестратегическим ядерным вооружением — в материале РИА Новости.Продвижение в зоне СВОГруппировка войск "Запад" освободила Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Украина потеряла более 2150 солдат, танк, два бронетранспортера, БМП Bradley, самоходные артиллерийские установки Krab и Panzerhaubitze 2000, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шесть 2А65 "Мста-Б", три гаубицы М777 и М198, три орудия М119, пять гаубиц Д-30, восемь Д-20, боевую машину РСЗО "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ. На аэродромах базирования армия ликвидировала самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. Как уточнили в Минобороны, по первой боевой машине применили барражирующий боеприпас "Ланцет". Российская ПВО сбила за сутки 45 беспилотников, две управляемые авиабомбы Hammer и 11 снарядов РСЗО HIMARS.Реакция на действия НАТО и приговор за фейкиМинобороны сообщило о начале второго этапа учения с нестратегическим ядерным вооружением. Как заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, они стали адекватной реакцией на участие военных НАТО в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам.Гагаринский суд Москвы сообщил, что заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова** за распространение фейков о российской армии. По данным следствия, фигурант распространял ложную информацию о действиях российских войск на СВО. В прошлом году ФСБ рассказала о возбуждении против него дела о госизмене.Сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали жителя региона по подозрению в сотрудничестве с СБУ, сообщило ведомство. Злоумышленник отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также хотел передать сведения о местах дислокации воинских частей.Запад ничем не гнушаетсяГазета Washington Post со ссылкой на Госдеп написала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому нацбату "Азов"*. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле к этому отнеслись крайне негативно."Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках", — сказал представитель Кремля.Словацкий омбудсмен Роберт Доброводский заявил, что министерству обороны его страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 Украине правительством Эдуарда Хегера в 2023 году. Госсекретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер отметил, что самолеты поставили незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя готовятся правовые меры. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что на совместном предприятии на Украине будут обслуживать и ремонтировать БМП Marder, а в перспективе откроют новые — для ремонта танков Leopard 1 и Leopard 2.Эстония передаст Украине пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral, пишет газета Postimees со ссылкой на Минобороны прибалтийской страны. При этом точное количество передаваемого вооружения не раскрывают по соображениям безопасности. Дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что сейчас нет предпосылок для возобновления стамбульского переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.Драка в Одессе с представителями военкоматаМассовая драка произошла в Одессе между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата. По данным издания "Страна.ua", водитель скорой пришел в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) обновить данные, но его не выпустили. Водитель пожаловался на давление и вызвал скорую помощь. Прибывшую бригаду также не стали выпускать из военкомата. Впоследствии конфликт перерос в драку.В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. О повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области рассказал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.* Запрещенная в России террористическая организация.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240611/kharkov-1952194916.html

https://radiosputnik.ru/20240611/shoygu-1952179769.html

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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