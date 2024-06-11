https://ria.ru/20240611/sebu-1952088691.html

Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации

Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации - РИА Новости, 11.06.2024

Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации

Филиппинская провинция Себу планирует в августе этого года принять у себя делегацию Росавиации и российских туроператоров, чтобы детально обсудить возможность... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T04:50

2024-06-11T04:50

2024-06-11T04:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу планирует в августе этого года принять у себя делегацию Росавиации и российских туроператоров, чтобы детально обсудить возможность организации прямых рейсов из Санкт-Петербурга или Москвы, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. Губернатор Себу рассказала РИА Новости, что 3 июня провела в Москве встречу с представителями Федерального агентства воздушного транспорта, в ходе которой с российской стороны поступило множество вопросов, касающихся аэропортовых сборов, дозаправки и обслуживания воздушных судов российских авиакомпаний. "Но дело не только в перелетах. Нужно чтобы все в индустрии – туристические агентства, надзорные органы – понимали, что предлагает Себу. И чтобы наши (филиппинские) партнеры понимали, что в Санкт-Петербурге и в целом в России у них есть большой рынок. Поэтому я сообщила, что провинция Себу готова проспонсировать проведение в августе саммита всех ключевых игроков в индустрии", - заявила Гвендолин Гарсия. По словам губернатора, все вопросы, касающиеся обслуживания российских авиакомпаний, могут быть решены, поскольку управляющая компания Международного аэропорта Мактан-Себу была создана на основании специального закона, и ее совет директоров, в который входит сама Гвендолин Гарсия, может самостоятельно вырабатывать собственную политику и необходимые нормативные положения. При этом она напомнила, что Аэрофлот уже совершает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пхукет, расположенный в 8 тысячах километрах от северной столицы. Перелет до Филиппин будет всего на 45-60 минут дольше, и воздушная гавань Себу, неоднократно называвшаяся лучшим аэропортом в категории до 5 миллионов пассажиров, готова принять российских туристов, подчеркнула губернатор. Гвендолин Гарсия отметила, что рассчитывает на участие в делегации и официальных лиц Санкт-Петербурга, с которым недавно было обновлено соглашение о побратимских связях, а также бизнесменов и медиков, взаимные поездки которых могут стать регулярными. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве с петербургским Онкологическим центром имени Напалкова. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что медики двух регионов могут вскоре начать обмениваться опытом в сфере здравоохранения. Кроме того, прорабатывается возможность организации визитов и стажировок петербургских студентов, преподавателей и ученых на Филиппины. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240610/torgovlya-1951865021.html

https://ria.ru/20240610/posol-1951903072.html

санкт-петербург

себу

филиппины

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санкт-петербург, себу, филиппины, фернан магеллан (мореплаватель), александр беглов, аэрофлот, в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)