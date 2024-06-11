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Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
04:50 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/sebu-1952088691.html
Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации
Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации - РИА Новости, 11.06.2024
Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации
Филиппинская провинция Себу планирует в августе этого года принять у себя делегацию Росавиации и российских туроператоров, чтобы детально обсудить возможность... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T04:50
2024-06-11T04:50
пмэф-2024
санкт-петербург
себу
филиппины
фернан магеллан (мореплаватель)
александр беглов
аэрофлот
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу планирует в августе этого года принять у себя делегацию Росавиации и российских туроператоров, чтобы детально обсудить возможность организации прямых рейсов из Санкт-Петербурга или Москвы, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. Губернатор Себу рассказала РИА Новости, что 3 июня провела в Москве встречу с представителями Федерального агентства воздушного транспорта, в ходе которой с российской стороны поступило множество вопросов, касающихся аэропортовых сборов, дозаправки и обслуживания воздушных судов российских авиакомпаний. "Но дело не только в перелетах. Нужно чтобы все в индустрии – туристические агентства, надзорные органы – понимали, что предлагает Себу. И чтобы наши (филиппинские) партнеры понимали, что в Санкт-Петербурге и в целом в России у них есть большой рынок. Поэтому я сообщила, что провинция Себу готова проспонсировать проведение в августе саммита всех ключевых игроков в индустрии", - заявила Гвендолин Гарсия. По словам губернатора, все вопросы, касающиеся обслуживания российских авиакомпаний, могут быть решены, поскольку управляющая компания Международного аэропорта Мактан-Себу была создана на основании специального закона, и ее совет директоров, в который входит сама Гвендолин Гарсия, может самостоятельно вырабатывать собственную политику и необходимые нормативные положения. При этом она напомнила, что Аэрофлот уже совершает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пхукет, расположенный в 8 тысячах километрах от северной столицы. Перелет до Филиппин будет всего на 45-60 минут дольше, и воздушная гавань Себу, неоднократно называвшаяся лучшим аэропортом в категории до 5 миллионов пассажиров, готова принять российских туристов, подчеркнула губернатор. Гвендолин Гарсия отметила, что рассчитывает на участие в делегации и официальных лиц Санкт-Петербурга, с которым недавно было обновлено соглашение о побратимских связях, а также бизнесменов и медиков, взаимные поездки которых могут стать регулярными. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве с петербургским Онкологическим центром имени Напалкова. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что медики двух регионов могут вскоре начать обмениваться опытом в сфере здравоохранения. Кроме того, прорабатывается возможность организации визитов и стажировок петербургских студентов, преподавателей и ученых на Филиппины. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240610/torgovlya-1951865021.html
https://ria.ru/20240610/posol-1951903072.html
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санкт-петербург, себу, филиппины, фернан магеллан (мореплаватель), александр беглов, аэрофлот, в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Себу, Филиппины, Фернан Магеллан (мореплаватель), Александр Беглов, Аэрофлот, В мире, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Филиппинская провинция планирует принять у себя делегацию Росавиации

Губернатор: филиппинская провинция Себу в августе обсудит с Россией прямые рейсы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу планирует в августе этого года принять у себя делегацию Росавиации и российских туроператоров, чтобы детально обсудить возможность организации прямых рейсов из Санкт-Петербурга или Москвы, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия.
Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы.
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Вчера, 09:12
Губернатор Себу рассказала РИА Новости, что 3 июня провела в Москве встречу с представителями Федерального агентства воздушного транспорта, в ходе которой с российской стороны поступило множество вопросов, касающихся аэропортовых сборов, дозаправки и обслуживания воздушных судов российских авиакомпаний.
"Но дело не только в перелетах. Нужно чтобы все в индустрии – туристические агентства, надзорные органы – понимали, что предлагает Себу. И чтобы наши (филиппинские) партнеры понимали, что в Санкт-Петербурге и в целом в России у них есть большой рынок. Поэтому я сообщила, что провинция Себу готова проспонсировать проведение в августе саммита всех ключевых игроков в индустрии", - заявила Гвендолин Гарсия.
По словам губернатора, все вопросы, касающиеся обслуживания российских авиакомпаний, могут быть решены, поскольку управляющая компания Международного аэропорта Мактан-Себу была создана на основании специального закона, и ее совет директоров, в который входит сама Гвендолин Гарсия, может самостоятельно вырабатывать собственную политику и необходимые нормативные положения.
При этом она напомнила, что Аэрофлот уже совершает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пхукет, расположенный в 8 тысячах километрах от северной столицы. Перелет до Филиппин будет всего на 45-60 минут дольше, и воздушная гавань Себу, неоднократно называвшаяся лучшим аэропортом в категории до 5 миллионов пассажиров, готова принять российских туристов, подчеркнула губернатор.
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Вчера, 11:43
Гвендолин Гарсия отметила, что рассчитывает на участие в делегации и официальных лиц Санкт-Петербурга, с которым недавно было обновлено соглашение о побратимских связях, а также бизнесменов и медиков, взаимные поездки которых могут стать регулярными.
Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве с петербургским Онкологическим центром имени Напалкова. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что медики двух регионов могут вскоре начать обмениваться опытом в сфере здравоохранения. Кроме того, прорабатывается возможность организации визитов и стажировок петербургских студентов, преподавателей и ученых на Филиппины.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

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На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

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Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

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Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

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На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

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Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

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Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

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В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

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В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

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ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

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ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ПМЭФ-2024Санкт-ПетербургСебуФилиппиныФернан Магеллан (мореплаватель)Александр БегловАэрофлотВ миреФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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