https://ria.ru/20240611/ravviny-1952252892.html

Раввины России поздравили еврейскую общину с праздником Шавуот

Раввины России поздравили еврейскую общину с праздником Шавуот - РИА Новости, 11.06.2024

Раввины России поздравили еврейскую общину с праздником Шавуот

Главный раввин России Берл Лазар и главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич поздравили еврейскую общину с праздником Шавуот – дарования Торы, напомнив, что... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:26

2024-06-11T18:26

2024-06-11T18:26

религия

россия

берл лазар

адольф шаевич

религия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич поздравили еврейскую общину с праздником Шавуот – дарования Торы, напомнив, что главная традиция праздника – читать десять заповедей всей семьей вместе с детьми, чтобы способствовать их правильному воспитанию.Один из главных еврейских праздников Шавуот – праздник дарования Торы евреям на горе Синай после исхода из Египта – наступает на 50-й день после Песаха и поэтому также может называться Пятидесятницей. В этом году он начнется на заходе солнца 11 июня и закончится 13 июня."Главная заповедь этого праздника – лично присутствовать при чтении десяти заповедей в синагоге. В этот момент мы повторяем то, что сделали наши предки, собравшись все, как один, у горы Синай. Все, как один – даже с малыми детьми! И сейчас особенно важно, чтобы мы тоже привели с собой детей, чтобы они тоже слушали святые заповеди. На родителях лежит обязанность воспитывать детей и учить их Торе с самых ранних лет, с того момента, когда ребенок начинает разговаривать! Ведь и сам Господь дал людям Тору именно затем, чтобы способствовать их правильному воспитанию", - говорится в поздравлении Лазара, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Раввин подчеркнул, что все негативные явления, которые наблюдаются в том числе в самых развитых в технологическом отношении странах, – это прямой результат пренебрежения воспитанием.Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич также пожелал провести праздник за изучением Торы вместе с близкими. Он подчеркнул, что получение Торы сделало евреев единым народом."На протяжении веков мы несем данные Всевышним заповеди, традиции и веру, передавая их из поколения в поколение. Наша Тора – это фундамент и основа нашего народа, наших ценностей и нашего будущего", - подчеркнул раввин.Московская хоральная синагога 11-12 июня устраивает празднование Шавуота, в рамках которого запланированы молитвы, праздничная трапеза и лекции раввинов для мужчин и женщин, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной общине.

https://ria.ru/20240603/ravviny-1950265843.html

https://ria.ru/20180520/1520757987.html

https://ria.ru/20240513/ravvin-1945742854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, берл лазар, адольф шаевич, религия