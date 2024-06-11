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Пульмонолог рассказал о рисках для дыхания из-за лишнего веса - РИА Новости, 11.06.2024
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03:15 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/pulmonolog-1952086358.html
Пульмонолог рассказал о рисках для дыхания из-за лишнего веса
Пульмонолог рассказал о рисках для дыхания из-за лишнего веса - РИА Новости, 11.06.2024
Пульмонолог рассказал о рисках для дыхания из-за лишнего веса
Лишний вес существенно влияет на дыхание, так как при его наличии у человека в той или иной степени будет появляться одышка, особенно это заметно при крайней... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:15
2024-06-11T03:15
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лишний вес существенно влияет на дыхание, так как при его наличии у человека в той или иной степени будет появляться одышка, особенно это заметно при крайней степени ожирения, приводящей к болезни Пиквика, рассказал РИА Новости руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко. "Существенно влияет на дыхание. Есть даже такое понятие, как синдром ожирения-гиповентиляции или болезнь Пиквика. Это крайняя степень ожирения, когда у человека жир сдавливает грудную клетку, сердце, диафрагму, не дает дышать диафрагмой, а также существенно влияет на сократимость сердечной мышцы. Все в совокупности приводит к одышке. Если в частности рассматривать ожирение в разрезе пульмонологии и непосредственного влияния на дыхательную функцию, то есть жировые отложения не дают диафрагме выполнять свою функцию, и у человека из-за этого возникает сильная одышка", - рассказал Безлепко. Пульмонолог добавил, что к появлению одышки потенциально может привести любая степень ожирения. "То есть любого человека с определенной степенью ожирения так или иначе беспокоит разной степени тяжести одышка", - отметил Безлепко.
https://ria.ru/20240606/ozhirenie-1951093478.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Пульмонолог рассказал о рисках для дыхания из-за лишнего веса

Пульмонолог Безлепко: лишний вес существенно влияет на дыхание, вызывая одышку

© Фото : Pexels / Andres AyrtonЛишний вес
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Pexels / Andres Ayrton
Лишний вес. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лишний вес существенно влияет на дыхание, так как при его наличии у человека в той или иной степени будет появляться одышка, особенно это заметно при крайней степени ожирения, приводящей к болезни Пиквика, рассказал РИА Новости руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко.
"Существенно влияет на дыхание. Есть даже такое понятие, как синдром ожирения-гиповентиляции или болезнь Пиквика. Это крайняя степень ожирения, когда у человека жир сдавливает грудную клетку, сердце, диафрагму, не дает дышать диафрагмой, а также существенно влияет на сократимость сердечной мышцы. Все в совокупности приводит к одышке. Если в частности рассматривать ожирение в разрезе пульмонологии и непосредственного влияния на дыхательную функцию, то есть жировые отложения не дают диафрагме выполнять свою функцию, и у человека из-за этого возникает сильная одышка", - рассказал Безлепко.
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Пульмонолог добавил, что к появлению одышки потенциально может привести любая степень ожирения.
"То есть любого человека с определенной степенью ожирения так или иначе беспокоит разной степени тяжести одышка", - отметил Безлепко.
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