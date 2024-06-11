https://ria.ru/20240611/popova-1952109702.html

Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России

Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России - РИА Новости, 11.06.2024

Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России

Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:36

2024-06-11T09:36

2024-06-11T09:36

пмэф-2024

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом количество тяжелых и среднетяжелых форм болезни такое же, как в предыдущие годы, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких форм - этих пациентов никто не распознавал. Сегодня появился инструмент – это отличная высокочувствительная система, которая позволяет выявить всех людей в очаге, всех, кто может быть носителем инфекции", - сказала Попова. Она отметила, что при этом, конечно, растет статистика, которая, безусловно, сравнивается со среднемноголетним значением. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090110.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)