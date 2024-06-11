https://ria.ru/20240611/popova-1952109702.html
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России - РИА Новости, 11.06.2024
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России
Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:36
2024-06-11T09:36
2024-06-11T09:36
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951278244_0:113:3126:1871_1920x0_80_0_0_ea28b1e0bbed1a87c8c2b96001d62b3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом количество тяжелых и среднетяжелых форм болезни такое же, как в предыдущие годы, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких форм - этих пациентов никто не распознавал. Сегодня появился инструмент – это отличная высокочувствительная система, которая позволяет выявить всех людей в очаге, всех, кто может быть носителем инфекции", - сказала Попова. Она отметила, что при этом, конечно, растет статистика, которая, безусловно, сравнивается со среднемноголетним значением. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090110.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951278244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_452fd42e61f777d3484de70131ab149b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России
Попова: заболеваемость коклюшем в России выросла за счет улучшения диагностики