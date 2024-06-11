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Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:36 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/popova-1952109702.html
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России - РИА Новости, 11.06.2024
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России
Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:36
2024-06-11T09:36
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом количество тяжелых и среднетяжелых форм болезни такое же, как в предыдущие годы, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких форм - этих пациентов никто не распознавал. Сегодня появился инструмент – это отличная высокочувствительная система, которая позволяет выявить всех людей в очаге, всех, кто может быть носителем инфекции", - сказала Попова. Она отметила, что при этом, конечно, растет статистика, которая, безусловно, сравнивается со среднемноголетним значением. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России

Попова: заболеваемость коклюшем в России выросла за счет улучшения диагностики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ-2024
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Статистика по заболеваемости коклюшем в России выросла за счет изменений в подходах к диагностике – стали выявлять зараженных людей без симптомов, при этом количество тяжелых и среднетяжелых форм болезни такое же, как в предыдущие годы, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких форм - этих пациентов никто не распознавал. Сегодня появился инструмент – это отличная высокочувствительная система, которая позволяет выявить всех людей в очаге, всех, кто может быть носителем инфекции", - сказала Попова.
Она отметила, что при этом, конечно, растет статистика, которая, безусловно, сравнивается со среднемноголетним значением.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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