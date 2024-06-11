https://ria.ru/20240611/peterburg-1952200946.html

В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских

В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских - РИА Новости, 11.06.2024

В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских

Житель Санкт-Петербурга под действием наркотиков напал на фельдшера скорой помощи, а потом и на сотрудников полиции, которым пришлось применить табельное... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:32

2024-06-11T15:32

2024-06-11T15:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга под действием наркотиков напал на фельдшера скорой помощи, а потом и на сотрудников полиции, которым пришлось применить табельное оружие, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник около 11.40 мск в полицию Невского района поступило сообщение о том, что во дворе дома №14, корпус 1 на улице Бадаева неадекватный мужчина сначала избил 73-летнюю пенсионерку, после чего с отверткой набросился на фельдшера "скорой", бригада которой приехала для оказания помощи избитой женщине. "По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения", – рассказали в ГУМВД. Как отмечают в полиции, на полицейских, которые прибыли на место происшествия, мужчина отреагировал крайне агрессивно, попытавшись напасть с отверткой и на них. "В соответствии с ФЗ "О полиции", сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого агрессор был обезоружен и задержан", – говорится в сообщении. Отмечается, что 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он доставлен в больницу в сопровождении полиции, угрозы для жизни нет. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, перед тем, как избить пожилую женщину и напасть на работника скорой помощи, задержанный под влиянием наркотиков успел убить и расчленить своего отца, тело которого обнаружили в той же квартире на Бадаева. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928740336.html

https://ria.ru/20240116/feldsher-1921601972.html

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, происшествия – радио sputnik