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В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских - РИА Новости, 11.06.2024
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15:32 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/peterburg-1952200946.html
В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских
В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских - РИА Новости, 11.06.2024
В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских
Житель Санкт-Петербурга под действием наркотиков напал на фельдшера скорой помощи, а потом и на сотрудников полиции, которым пришлось применить табельное... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:32
2024-06-11T15:32
происшествия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга под действием наркотиков напал на фельдшера скорой помощи, а потом и на сотрудников полиции, которым пришлось применить табельное оружие, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник около 11.40 мск в полицию Невского района поступило сообщение о том, что во дворе дома №14, корпус 1 на улице Бадаева неадекватный мужчина сначала избил 73-летнюю пенсионерку, после чего с отверткой набросился на фельдшера "скорой", бригада которой приехала для оказания помощи избитой женщине. "По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения", – рассказали в ГУМВД. Как отмечают в полиции, на полицейских, которые прибыли на место происшествия, мужчина отреагировал крайне агрессивно, попытавшись напасть с отверткой и на них. "В соответствии с ФЗ "О полиции", сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого агрессор был обезоружен и задержан", – говорится в сообщении. Отмечается, что 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он доставлен в больницу в сопровождении полиции, угрозы для жизни нет. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, перед тем, как избить пожилую женщину и напасть на работника скорой помощи, задержанный под влиянием наркотиков успел убить и расчленить своего отца, тело которого обнаружили в той же квартире на Бадаева. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928740336.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Происшествия – Радио Sputnik
В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских

Петербуржец под наркотиками убил и расчленил отца, а затем напал на фельдшера

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга под действием наркотиков напал на фельдшера скорой помощи, а потом и на сотрудников полиции, которым пришлось применить табельное оружие, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, во вторник около 11.40 мск в полицию Невского района поступило сообщение о том, что во дворе дома №14, корпус 1 на улице Бадаева неадекватный мужчина сначала избил 73-летнюю пенсионерку, после чего с отверткой набросился на фельдшера "скорой", бригада которой приехала для оказания помощи избитой женщине.
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"По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения", – рассказали в ГУМВД.
Как отмечают в полиции, на полицейских, которые прибыли на место происшествия, мужчина отреагировал крайне агрессивно, попытавшись напасть с отверткой и на них.
"В соответствии с ФЗ "О полиции", сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого агрессор был обезоружен и задержан", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он доставлен в больницу в сопровождении полиции, угрозы для жизни нет.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, перед тем, как избить пожилую женщину и напасть на работника скорой помощи, задержанный под влиянием наркотиков успел убить и расчленить своего отца, тело которого обнаружили в той же квартире на Бадаева. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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