https://ria.ru/20220629/appenditsit-1799045851.html

Аппендицит: чем опасен и как его вовремя распознать

Аппендицит: с какой стороны находится, симптомы, признаки, диагностика и лечение

Аппендицит: чем опасен и как его вовремя распознать

Одно из самых часто встречающихся заболеваний у человека — аппендицит. Это острое воспаление червеобразного отростка в кишечнике, который находится с правой... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:19

2022-06-29T17:19

2022-06-29T17:28

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Одно из самых часто встречающихся заболеваний у человека — аппендицит. Это острое воспаление червеобразного отростка в кишечнике, который находится с правой стороны живота. О том, какие симптомы и признаки у аппендицита, чем отличается патология у мужчин, женщин и детей и как лечится — в материале РИА Новости.АппендицитАппендицит — наиболее распространенное заболевание у людей, которое встречается у каждого 4-5 человека из 1000. А острое течение протекает у 7-12% населения развитых стран. Такая патология брюшной полости проявляется в виде острого или хронического воспаления аппендикса — червеобразного отростка, придатка слепой кишки. Заболевание опасно для здоровья человека и требует хирургического вмешательства — лапароскопической аппендэктомии.Существует миф, что червеобразный отросток — это ненужный орган в организме человека, из-за которого возникает воспаление кишечника. В 1930-х годах имели место случаи преднамеренного удаления аппендикса военнослужащим Германии, однако такая операция только повышала процент инфекционных и хронических заболеваний. Как выяснилось позже, этот отросток выполняет крайне важные функции в иммунной системе и “охраняет” тонкокишечную микрофлору.У мужчинЗаболевание у мужчин не отличается симптомами и течением от аппендицита у женщин. Точно также проявляется боль в правой подвздошной области, а сама патология зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма.У женщинЕсть категория женщин, у которых аппендицит может протекать по-другому — это беременные. Из-за того, что матка увеличивается в размерах с ростом плода, органы внутри брюшной полости смещаются, в том числе и зона аппендикса. По этой причине боли могут ощущаться в другой области.У детейКак правило, аппендицит у детей встречается в возрасте от 7 лет. Это связано с характером питания (в особенности до трех лет) и анатомическим строением, которое облегчает опорожнение. Еще одной отличительной чертой детского аппендицита является быстрое течение болезни и развитие осложнений. По этой причине важно как можно раньше обнаружить патологию.“У детей аппендицит развивается быстрее и чаще приводит к перитониту (тяжелому осложнению заболевания), чем у взрослых, особенно у детей первых лет жизни. Острый аппендицит может возникнуть в любом возрасте, однако преимущественно наблюдается после 7 лет. Девочки и мальчики болеют одинаково часто”, — отметил Константин Циленко, хирург, детский хирург Европейского медицинского центра.СимптомыСимптомы аппендицита, чаще всего, схожи у всех групп людей (за исключением беременных):“Признаки аппендицита похожи на проявления множества других заболеваний — не существует каких-то специфических симптомов, характерных только для воспаления червеобразного отростка. Среди них: боль — ведущий симптом аппендицита у взрослых. Сначала умеренная, в верхней части живота или вокруг пупка. Через несколько часов неприятные ощущения перемещаются вправо. Боль усиливается при кашле, передвижении, перемене положения тела. По мере прогрессирования воспаления ее интенсивность нарастает”, — рассказывает Всеволод Погодин, Игоревич, руководитель телемедицинского портала ARIMED.По его словам, при развитии деструктивных форм болевые ощущения могут стихать ввиду разрушения нервных волокон. Также могут наблюдаться и другие симптомы: ощущения распирания в животе за счет задержки стула и газов, повышение температуры тела до 37,4˚C. Тошнота и рвота — появляются на фоне выраженной боли и очень редко до ее возникновения. Диарея, частое мочеиспускание, учащенное сердцебиение, признаки повышения артериального давления (ощущение жара, тяжесть и боль в затылке, "мушки" перед глазами)."Атипичная картина наблюдается у беременных: постоянная, слабая, ноющая боль, часто локализующаяся гораздо выше подвздошной области", — добавил Всеволод Погодин.Кроме того, в случае подозрения на аппендицит у ребенка необходимо знать, какие симптомы характерны для детского возраста:"Клиническая картина острого аппендицита у детей ясельного возраста чаще всего развивается бурно, на фоне полного здоровья. Ребенок становится беспокойным, капризным, отказывается от еды, температура повышается до 38-39˚C, возникает многократная рвота и часто развивается многократный жидкий стул. В кале могут присутствовать примеси крови или слизь", — рассказал Константин Циленко.По его словам, если родители замечают у ребенка все или несколько из вышеперечисленных симптомов, следует срочно обратиться к врачу, для принятия неотложных мер или исключения необходимости хирургического вмешательства. До приезда врача важно вспомнить, что и когда ребенок ел в последний раз, когда и сколько раз были стул и рвота. Обязательно измерить температуру и обратить внимание, как ребенок предпочитает лежать.Причины возникновенияКак утверждает Всеволод Погодин, развитию воспалительного процесса способствуют следующие причины:КлассификацияСуществуют различные формы аппендицита, которые делится на три основные группы: острый, хронический и по расположению.ОстрыйПо мнению Всеволода Погодина, формы неосложненного острого аппендицита одновременно являются стадиями заболевания.Катаральная форма — первый этап воспаления с вовлечением только слизистой оболочки. Она становится отечной, в просвете аппендикса появляется воспалительный экссудат — жидкость, просачивающаяся из сосудов. "Длительность катаральной фазы составляет 12 часов, после чего процесс приобретает гнойный характер.Деструктивная — воспаление распространяется на все слои кишечной стенки, развивается флегмона. При флегмонозно-язвенной форме на слизистой появляются изъязвления. При апостематозной — в толще стенки возникают множественные мелкие абсцессы.“Без лечения процесс чаще всего заканчивается гангреной (гангренозным аппендицитом) — омертвением тканей”, — добавил эксперт.К осложненному острому аппендициту относят воспаление, сопровождающееся:“Осложнения возникают при отсутствии своевременного лечения острого аппендицита”, — предупреждает Всеволод Погодин.ХроническийВрачи различают следующие виды хронического аппендицита:По расположениюАппендицит также классифицируется по расположению и бывает классическим, когда воспаляется червеобразный отросток слепой кишки и ретроцекальным — воспаление червеобразного отростка в атипичном месте, например, на задней стенке кишечника.К ретроцекальному относят несколько видов аппендицита — внутристеночный (интрумуральный, когда спаян с задней стенкой слепой кишки), внутрибрюшинный (интраперитонеальный, когда отросток отходит от слепой кишки и располагается между ней и брюшиной) и забрюшинный (ретроперитонеальный, когда отросток отходит от участка слепой кишки и располагается за брюшиной).ОсложненияКак правило, осложнения аппендицита возникают из-за несвоевременного обращения к врачу (более 48 часов с момента появления первых симптомов), либо ошибочного лечения, когда аппендицит не был диагностирован вовсе или лечился неправильно. Определяют несколько видов осложнений:Все формы осложнений опасны для здоровья и угрожают жизни человека, поэтому необходима экстренная медицинская помощь.Обращение к врачуХоть про аппендицит слышали многие, однако не все могут распознать воспаление вовремя, из-за этого первоначальный дискомфорт игнорируется. Именно поэтому важно при любых усиливающихся болях сразу обращаться к врачу, а не заглушать состояние таблетками или пытаться вылечиться самостоятельно. Причем лучше сразу вызвать скорую помощь, а не ожидать приема в поликлинике, чтобы не упустить время.ДиагностикаКак правило, диагностика начинается с обычного осмотра и дополняется исследованиями. Для изучения состояния пациента может применяться клиническая система оценка Альварадо — необходимо выставить баллы у каждого симптома и суммировать. Если общая оценка составляет менее 5, то аппендицит маловероятен:“При сомнениях в диагнозе необходима госпитализация и проведение наблюдения в течение 24 часов. Человек должен находиться под постоянным наблюдением хирурга. В некоторых случаях показано выполнение диагностической лапароскопии, которая является единственным способом дооперационной визуальной оценки состояния аппендикса, а при исключении острого аппендицита позволяет провести щадящую ревизию органов брюшной полости для выявления причины болей в животе”, — рассказывает Константин Циленко.Осмотр и сбор анамнезаОсмотр и сбор анамнеза подразумевает выяснение характерных симптомов для аппендицита — врач уточняет жалобы пациента, проводит пальпацию живота в болезненной зоне и измеряет температуру. После всех манипуляций назначаются анализы и другие исследования.Лабораторные анализыОсновной анализ при подозрении на аппендицит — общий анализ крови:“В большинстве случаев диагноз может быть установлен врачом при осмотре, без применения дополнительных исследований. Несмотря на это обязательным является выполнение клинического анализа крови, в котором видны изменения, характерные для воспалительного процесса”, — добавил Константин Циленко.Также могут потребоваться и другие анализы: мочи, крови на время свертывания, крови на ВИЧ, лейкоформула, С-реактивный белок, электролиты и т.д.УЗИУЗИ — самое доступное и часто назначаемое исследование при подозрении на аппендицит:МРТМагнитно-резонансная томография (МРТ) — также как и компьютерная томография предоставляет трехмерное изображение, но в данном случае используются не рентгеновские лучи, а взаимодействие человеческих атомов и магнитного поля, которое улавливается аппаратом. Этот способ эффективен при исследовании мягких тканей и внутренних органов и к тому же разрешен даже беременным, так как полностью безопасен.Компьютерная томографияКомпьютерная томография (КТ) позволяет исследовать организм человека с помощью рентгеновских лучей. В отличие от рентгена, где можно получить только двухмерное изображение, КТ позволяет сделать серию снимков в разных проекциях, т.е. трехмерное изображение. Такой способ исследования помогает детальнее изучить состояние органов и успешно выявить брюшное кровотечение, но запрещен беременным и назначается с осторожностью в детском возрасте.ЛечениеАппендицит лечится только хирургическим путем (полостной операцией или лапароскопией) — отросток (как очаг инфекции) полностью удаляется в течение двух часов после постановки точного диагноза.Подготовка к операции включает следующие подготовительные действия:“Предпочтение отдается лапароскопической аппендэктомии, которая сопряжена с меньшим риском развития осложнений и возникновения раневой инфекции, отличается меньшей травматичностью для ребенка и прекрасным косметическим эффектом. Однако традиционное вмешательство не утратило полностью своего значения и в ряде случаев может быть более предпочтительно”, — добавил Константин Циленко.Полостная операцияОперация обычным открытым способом называется полостной и подразумевает разрез 5-10 см правой подвздошной области под общим наркозом. Как правило, этот вид операции используют, если было сквозное отверстие (перфорация) или распространение инфекции в брюшную полость.ЛапароскопияНаиболее востребованный вид операции, так как подразумевает более быструю реабилитацию. Через 1-3 прокола в брюшной стенке хирурги удаляют воспаленную часть. Происходит минимальная травматизация тканей и риски осложнений минимальны.ПротивопоказанияПри хирургическом вмешательстве в случае аппендицита противопоказаний практически нет, так как это заболевание несет прямую опасность для жизни человека.Однако есть всего несколько причин для отмены операции:Восстановление после операцииЧтобы организм быстрее восстановился после операции больному важно пройти реабилитацию. Как правило, нужно лежать в больнице не более 14 дней (если аппендицит был без осложнений). Первое с чем сталкивается пациент — это выход из наркоза. Процесс может сопровождаться рвотой, поэтому больного кладут сразу на бок. Кроме этого назначают антибиотики и обезболивающие. На протяжении всего стационарного лечения за состоянием пациента тщательно следят — измеряют температуру, давление, проверяют мочеиспускание и дефекацию, а также наблюдают за швами и ранами. Немаловажно в процессе восстановления соблюдать специальную диету, чтобы восстановление шло нормально. Общее время реабилитации может занять примерно 1-2 месяца.У детей, перенесших операцию период восстановления выстраивается следующим образом:“Детям после операционного вмешательства важно проводить терапию. После традиционной аппендэктомии обезболивание обычно требуется на протяжении 2–3 суток, а после лапароскопической — обычно в течение первых суток после операции. Кормить ребенка следует с первых послеоперационных суток. На 4-5 сутки выполнять контрольное ультразвуковое исследование и клинические анализы”, — добавил хирург Константин Циленко.По словам эксперта, уже через неделю после выписки из стационара ребенок может посещать детское дошкольное учреждение или школу. Первые две недели после выписки ребенка рекомендуется кормить небольшими порциями несколько раз в день, чтобы исключить возможность переедания. Как правило, от занятий физкультурой ребенок освобождается на 1 месяц.ДиетаСпециальное питание обязательно соблюдается после лечения аппендицита, то есть в послеоперационный период, для того чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу ЖКТ. Причем рацион должен составить врач. Как правило, питание выстраивается следующим образом:Особенно важно после операции обильно пить разрешенную жидкость (воду, домашние соки и компоты) около 1,5 литров в день, чтобы облегчить пищеварение.ПрогнозЕсли аппендицит диагностировали до развития осложнений и провели аппендэктомию, то прогноз в таком случае хороший — спустя три недели после хирургического вмешательства человек может возвращаться к привычной физической и трудовой деятельности. Но если заболевание осложнилось и лечение отсутствовало, то аппендицит может привести к летальному исходу, так как само по себе не проходит, а только ухудшает состояние человека.ПрофилактикаКонкретной профилактики аппендицита не существует, поэтому с заболеванием может столкнуться любой человек. Но можно уменьшить шансы встречи с этим опасным заболеванием — правильно питаться (есть больше овощей и фруктов), вовремя лечить запоры и заболевания ЖКТ, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, в мире, боль, медицинская помощь, врачи