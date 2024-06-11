https://ria.ru/20240611/muftii-1952125864.html

Муфтии рассказали, сколько стоит тушка барана на Курбан-байрам

Муфтии рассказали, сколько стоит тушка барана на Курбан-байрам - РИА Новости, 11.06.2024

Муфтии рассказали, сколько стоит тушка барана на Курбан-байрам

В преддверии праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха) представители духовных управлений мусульман рассказали РИА Новости, что цена мяса жертвенных животных в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:14

2024-06-11T11:14

2024-06-11T11:43

религия

россия

саудовская аравия

курбан-байрам

мурманская область

религия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В преддверии праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха) представители духовных управлений мусульман рассказали РИА Новости, что цена мяса жертвенных животных в российских регионах несколько увеличилась по сравнению с прошлым годом из-за выросших логистических расходов, при этом в зависимости региона нижний предел цены может составлять от 10 до 23 тысяч рублей.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году кульминационные дни завершающегося этим праздником хаджа – обязательного для мусульман паломничества к святыням ислама, – пройдут с 14 по 17 июня, а Курбан-байрам наступит 16 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.“В нынешнем году цена за тушку жертвенного животного составит порядка 17 тысяч рублей. На специализированных сайтах цена стартует с 16 500 рублей за тушу барана. Если в 2023-м вилка цен варьировалась от 9 тысяч до 13 тысяч, то в 2024-м, соответственно, эта вилка сменила позиции и выросла с 13 тысяч до 16 500 и даже чуть выше. Увеличились расходы по логистике. Этим можно объяснить рост цен”, – рассказали РИА Новости в Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сообщил агентству, что мясо жертвенного животного на Курбан-байрам в регионе стоит от 16 тысяч рублей“Если тушка покрупнее, упитанней, то цена может достигать и 20 тысяч, и 25 тысяч рублей. Я бы не сказал, что кто-то специально задирает цены. Этого нет”, – сказал Бердиев.Цена за килограмм тушки жертвенного животного в Татарстане будет примерно такой же, следует из данных благотворительного фонда “Закят” при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).“Фонд принимает заявки на мясо курбан (это мясо будет направлено нуждающимся) по цене 14 500 рублей за 15 кг баранины, а 20 кг – за 16 500 рублей. Также можно сделать заказ на ⁠1/7 часть коровы. В казанском медресе “Мухаммадия” принимаются заявки на курбан: 16 тысяч за 1/7 часть коровы – 35 кг”, – сообщили РИА Новости в ДУМ РТ.В религиозной организации отметили, что в этом году впервые в качестве жертвы к празднику можно будет купить мясо козла: 15 кг обойдутся в 13 500 рублей.В соседнем Башкортостане цены на жертвенного барана примерно сопоставимы с Татарстаном, сообщил муфтий республики Айнур Биргалин.“На Курбан-байрам, по нашим прогнозам, тушка стоит примерно 15 тысяч В больших городах цена выше, чем в сельской местности или поселках городского типа”, – рассказал он.В Самарской области, сообщил РИА Новости имам мечети Вагиза хазрата в Самаре Ильяс Яруллин, цены за тушку остаются умеренными и начинаются в районе 10 тысяч рублей. Спрос же остается на прежнем уровне и даже может снижаться из-за оттока мигрантов.“В Самарской области, в отличие от других субъектов РФ, цены на Курбан-байрам вполне умеренные – от 10-15 тысяч за тушку. Но это минимальный порог, и – если барашек небольшой. Вообще в регионе спрос на мясо по сравнению с 2023-м остался на таком же уровне. Предполагаю, даже уменьшился. Причина кроется в резком оттоке мигрантов, а именно они “делали погоду” на спрос и цену”, – рассказал Яруллин.Тем не менее, по его мнению, после праздника цены на баранину могут подняться из-за “московского” спроса.“Секрета никакого нет – Москва скупает все”, – сообщил Ильяс Яруллин.При этом в Московской области, рассказал ее муфтий Рушан Аббясов РИА Новости, по сравнению с прошлым годом цены на жертвенное мясо повысились.“Это произошло не накануне, не внезапно, а значительно раньше, без резких скачков. В среднем в Подмосковье тушка барана стоит 16-18 тысяч рублей”, – отметил муфтий Аббясов.Сравнительно высокой цена будет на севере страны. В Сибири, в Красноярском крае тушка жертвенного барана во время мусульманского праздника будет стоить примерно 15 000 рублей, сообщил муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин РИА Новости. По его словам, это больше, чем год назад, но после Курбан-байрама цены могут снизиться.“В этом году мясо стало дороже по сравнению с 2023-м на пару тысяч рублей”, – сказал он, добавив, что после Курбан-байрама цены на тушу снизятся до 12–13 тысяч рублей.“Когда пик спроса (на праздник – ред.) пройдет, цена, возможно, поползет вниз”, – пояснил он.В Мурманской области повышенная цена объясняется отсутствием специальных ферм: в регион жертвенных животных завозят живыми, рассказал РИА Новости рассказал имам Мурманской области, полномочный представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) региона Магомедхабиб Гаджаев.“В Мурманскую область привозят живых барашков, потом здесь их закалываем на специальных площадках, вдали от общественных мест. Высокая цена объясняется тем, что здесь нет специализированных ферм, как, например, в центральной части России. Ранее жертвенные барашки “тянули” на 23-25 тысяч рублей. Но это не крупные животные. В этом году мы прогнозируем небольшой рост цен, минимум от 23 тысяч рублей и выше”, – сообщил он РИА Новости.Он пояснил, что 23-25 тысяч в прошлом году были средней ценой среднего по размеру барашка. В этом же году небольшие барашки стоят от 23 тысяч рублей. В Саудовской Аравии жертвенный барашек на Курбан-байрам во время хаджа стоит сейчас порядка 100 долларов. Об этом сообщил РИА Новости совершающий хадж в Саудовской Аравии заместитель руководителя международного департамента ДУМ РФ Ислам Кожевников.“Цена по сравнению с 2023-м практически не изменилась”, – добавил он.Гендиректор официального хадж-оператора ДУМ РФ и Совета муфтиев России “Муслим Тур” Али Гурдин сообщил, что стоимость мяса жертвенного животного может варьироваться в зависимости от страны происхождения.“Мясо жертвенных животных привозят в Саудовскую Аравию из Судана, Австралии и других стран. Есть разные варианты барашков. На определенные виды тушек (из-за страны происхождения продукции) цены резко могут скакнуть, например, до 150 долларов”, – рассказал Али Гурдин.

https://ria.ru/20240610/kurban-bayram-1800665351.html

https://ria.ru/20240606/menyu-1951108252.html

https://ria.ru/20240531/eko-1949581866.html

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https://ria.ru/20240610/den_arafa-1879201427.html

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Никита Бизин

россия, саудовская аравия, курбан-байрам, мурманская область, религия