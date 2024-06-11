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Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников - РИА Новости, 11.06.2024
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16:56 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/mishustin-1952229376.html
Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников
Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников - РИА Новости, 11.06.2024
Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников
Порядка 2 миллиардов рублей будет направлено на закупки бесплатных лекарств и лечебного питания для льготных категорий граждан, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:56
2024-06-11T16:56
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей будет направлено на закупки бесплатных лекарств и лечебного питания для льготных категорий граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь о принятом решении в части оказания социальной помощи. Ряд наших граждан имеют право на бесплатное получение препаратов, медицинских изделий и лечебного питания... Правительством подготовлено распоряжение о направлении на эти цели около 2 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей, добавил Мишустин. "Татьяна Алексеевна (Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики - ред.), тоже просьба здесь проконтролировать, чтобы средства были как можно скорее переведены Минздравом на места", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20240610/murashko-1951852155.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников

Правительство направит около двух миллиардов рублей на лекарства для льготников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей будет направлено на закупки бесплатных лекарств и лечебного питания для льготных категорий граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь о принятом решении в части оказания социальной помощи. Ряд наших граждан имеют право на бесплатное получение препаратов, медицинских изделий и лечебного питания... Правительством подготовлено распоряжение о направлении на эти цели около 2 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
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Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей, добавил Мишустин.
"Татьяна Алексеевна (Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики - ред.), тоже просьба здесь проконтролировать, чтобы средства были как можно скорее переведены Минздравом на места", - сказал глава правительства.
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