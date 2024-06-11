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Попова предупредила о расширении ареала обитания клещей в последние годы - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:44 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/kleschi-1952093582.html
Попова предупредила о расширении ареала обитания клещей в последние годы
Попова предупредила о расширении ареала обитания клещей в последние годы - РИА Новости, 11.06.2024
Попова предупредила о расширении ареала обитания клещей в последние годы
Ареал обитания клещей расширяется в последние годы, это может быть связано с изменением климата и более плотным контролем за ситуацией, при этом расширять... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:44
2024-06-11T06:44
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Ареал обитания клещей расширяется в последние годы, это может быть связано с изменением климата и более плотным контролем за ситуацией, при этом расширять вакцинацию от клещевого энцефалита на всю территорию России пока не планируется, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В последние годы наблюдается повсеместное увеличение, расширение ареала обитания клещей. Причинами могут быть изменение климата, так и более плотный контроль за ситуацией, чем раньше", - сказала Попова. Она уточнила, что с начала сезона, в 2024 году от укусов клещей пострадало порядка 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась, за 20 лет – более чем в 2,5 раза и связано это с объемом проводимых профилактических мер, пояснила Попова. Она отметила, что вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям. Иммунизация населения - достаточно эффективная хорошо реализуемая мера, поэтому пока не планируется пересматривать существующие показания к вакцинации и применять ее на всей территории страны, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20240605/kleschi-1950637786.html
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова предупредила о расширении ареала обитания клещей в последние годы

Попова: расширять вакцинацию от клещевого энцефалита пока не планируется

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Ареал обитания клещей расширяется в последние годы, это может быть связано с изменением климата и более плотным контролем за ситуацией, при этом расширять вакцинацию от клещевого энцефалита на всю территорию России пока не планируется, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В последние годы наблюдается повсеместное увеличение, расширение ареала обитания клещей. Причинами могут быть изменение климата, так и более плотный контроль за ситуацией, чем раньше", - сказала Попова.
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Она уточнила, что с начала сезона, в 2024 году от укусов клещей пострадало порядка 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась, за 20 лет – более чем в 2,5 раза и связано это с объемом проводимых профилактических мер, пояснила Попова.
Она отметила, что вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям. Иммунизация населения - достаточно эффективная хорошо реализуемая мера, поэтому пока не планируется пересматривать существующие показания к вакцинации и применять ее на всей территории страны, подчеркнула Попова.
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