https://ria.ru/20240611/forum-1952255256.html
В Москве пройдет женский форум пятидесятников
В Москве пройдет женский форум пятидесятников - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве пройдет женский форум пятидесятников
Первый женский форум "Созидай" пройдет 13 и 14 июня в Москве в рамках Года семьи, рассказали РИА Новости в организовавшем его Российском объединенном союзе... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:35
2024-06-11T18:35
2024-06-11T18:35
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый женский форум "Созидай" пройдет 13 и 14 июня в Москве в рамках Года семьи, рассказали РИА Новости в организовавшем его Российском объединенном союзе христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ)."Мероприятие объединит женщин разных возрастов, национальностей, интересов, статусов и конфессий, разделяющих единые семейные, духовные, христианские традиционно-нравственные ценности. Целью форума является создание площадки для обсуждения важных вопросов и тем, связанных с современными вызовами, ролью и статусом женщины в семье и обществе, организацией межконфессионального диалога. Своими знаниями и опытом со всеми присутствующими поделятся эксперты в сфере семьи, успешные многодетные мамы, женщины-специалисты из разных областей жизни. Участников ждут специальные стратегические сессии, тематические выступления, дискуссионное время, знакомство, общение и интерактив", – рассказали в РОСХВЕ.Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать депутаты Госдумы РФ, члены Общественной палаты РФ, общественные и религиозные деятели. Участницами форума станут женщины разных христианских конфессий со всей страны. Форум организован при поддержке Общественной палаты и общероссийских общественных организаций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, госдума рф, религия
Религия, Москва, Россия, Госдума РФ, Религия
В Москве пройдет женский форум пятидесятников
Первый женский форум пятидесятников "Созидай" пройдет в Москве
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый женский форум "Созидай" пройдет 13 и 14 июня в Москве в рамках Года семьи, рассказали РИА Новости в организовавшем его Российском объединенном союзе христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ).
"Мероприятие объединит женщин разных возрастов, национальностей, интересов, статусов и конфессий, разделяющих единые семейные, духовные, христианские традиционно-нравственные ценности. Целью форума является создание площадки для обсуждения важных вопросов и тем, связанных с современными вызовами, ролью и статусом женщины в семье и обществе, организацией межконфессионального диалога. Своими знаниями и опытом со всеми присутствующими поделятся эксперты в сфере семьи, успешные многодетные мамы, женщины-специалисты из разных областей жизни. Участников ждут специальные стратегические сессии, тематические выступления, дискуссионное время, знакомство, общение и интерактив", – рассказали в РОСХВЕ.
Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать депутаты Госдумы РФ
, члены Общественной палаты РФ, общественные и религиозные деятели. Участницами форума станут женщины разных христианских конфессий со всей страны. Форум организован при поддержке Общественной палаты и общероссийских общественных организаций.