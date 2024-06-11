https://ria.ru/20240611/forum-1952255256.html

В Москве пройдет женский форум пятидесятников

В Москве пройдет женский форум пятидесятников - РИА Новости, 11.06.2024

В Москве пройдет женский форум пятидесятников

Первый женский форум "Созидай" пройдет 13 и 14 июня в Москве в рамках Года семьи, рассказали РИА Новости в организовавшем его Российском объединенном союзе... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:35

2024-06-11T18:35

2024-06-11T18:35

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый женский форум "Созидай" пройдет 13 и 14 июня в Москве в рамках Года семьи, рассказали РИА Новости в организовавшем его Российском объединенном союзе христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ)."Мероприятие объединит женщин разных возрастов, национальностей, интересов, статусов и конфессий, разделяющих единые семейные, духовные, христианские традиционно-нравственные ценности. Целью форума является создание площадки для обсуждения важных вопросов и тем, связанных с современными вызовами, ролью и статусом женщины в семье и обществе, организацией межконфессионального диалога. Своими знаниями и опытом со всеми присутствующими поделятся эксперты в сфере семьи, успешные многодетные мамы, женщины-специалисты из разных областей жизни. Участников ждут специальные стратегические сессии, тематические выступления, дискуссионное время, знакомство, общение и интерактив", – рассказали в РОСХВЕ.Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать депутаты Госдумы РФ, члены Общественной палаты РФ, общественные и религиозные деятели. Участницами форума станут женщины разных христианских конфессий со всей страны. Форум организован при поддержке Общественной палаты и общероссийских общественных организаций.

https://ria.ru/20230124/spisok-1847174141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, госдума рф, религия